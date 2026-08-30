Kaybettiği Kardeşlerini Geri Getirmek İçin 10 Yılda 7 Katlı Kule Yaptı: Belediye Yıkmak İstedi

Yerel yetkililer, verilen büyük emeği ve yapının taşıdığı manevi değeri göz önüne alarak radikal bir yıkım kararı uygulamaktan kaçındı. Bununla birlikte güvenlik tehlikesi nedeniyle Hu Guangzhou'nun kule içerisinde ikamet etmesine izin verilmedi. İkna çalışmaları sonucunda güvenli bir konuta geçmeyi kabul eden vatandaş için köy yönetimi tarafından yeni bir ev yapım süreci başlatıldı.

Çiftçi Hu Guangzhou, kardeşlerinin anısını yaşatan ve güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü bu yapıyı düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyor.