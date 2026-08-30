article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kaybettiği Kardeşlerini Geri Getirmek İçin 10 Yılda 7 Katlı Kule Yaptı: Belediye Yıkmak İstedi

Kaybettiği Kardeşlerini Geri Getirmek İçin 10 Yılda 7 Katlı Kule Yaptı: Belediye Yıkmak İstedi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 18:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Linqu beldesinde ikamet eden 55 yaşındaki çiftçi Hu Guangzhou, vefat eden kardeşlerinin bir gün geri döneceği inancıyla tek başına yedi katlı devasa bir yapı inşa etti. Zihinsel engeli bulunan ve yaşamını devlet yardımları ile yerel bir işletmenin sağladığı ücretsiz yiyecek desteğiyle sürdüren Hu, kardeşlerinin ölümünü kabullenmeyerek mimari bir çalışmaya imza attı.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapım süreci tam on yıl boyunca kesintisiz sürdü

Yapım süreci tam on yıl boyunca kesintisiz sürdü

İnşaat faaliyetlerine 2006 yılında başlayan çiftçi, binanın temelini ve gövdesini tek başına oluşturdu. Küçük bir el arabasıyla çevreden topladığı çamur, taş, tahta ve tuğla malzemelerini kullanan Hu, ikinci katın tamamlanmasının ardından ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen çalışmayı bırakmadı. Sağlığına kavuşmasıyla birlikte kat ilavelerine devam eden köylü, yapıyı yedi kata ulaştırarak çatı örtüsünü yerleştirdi.

Yapının silueti büyük dikkat çekti

Yapının silueti büyük dikkat çekti

Mimari formu itibarıyla animasyon filmi Yürüyen Şato içerisindeki yapılara benzetilen kule, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Dış görünümü bakımından her an çökme riski taşıdığı gözlemlense de bina, yerel halk ve bölgeyi ziyaret eden turistler için bir çekim merkezi haline geldi. Ziyaretçiler, sıradışı tasarımı yerinde inceleyerek görsel kayıtlar gerçekleştirmeye başladı.

Kamu görevlileri güvenlik gerekçesiyle yıkım yerine tahliye kararı aldı

Kamu görevlileri güvenlik gerekçesiyle yıkım yerine tahliye kararı aldı

Yerel yetkililer, verilen büyük emeği ve yapının taşıdığı manevi değeri göz önüne alarak radikal bir yıkım kararı uygulamaktan kaçındı. Bununla birlikte güvenlik tehlikesi nedeniyle Hu Guangzhou'nun kule içerisinde ikamet etmesine izin verilmedi. İkna çalışmaları sonucunda güvenli bir konuta geçmeyi kabul eden vatandaş için köy yönetimi tarafından yeni bir ev yapım süreci başlatıldı.

Çiftçi Hu Guangzhou, kardeşlerinin anısını yaşatan ve güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü bu yapıyı düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın