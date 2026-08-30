Kaybettiği Kardeşlerini Geri Getirmek İçin 10 Yılda 7 Katlı Kule Yaptı: Belediye Yıkmak İstedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çin'in Shandong eyaletine bağlı Linqu beldesinde ikamet eden 55 yaşındaki çiftçi Hu Guangzhou, vefat eden kardeşlerinin bir gün geri döneceği inancıyla tek başına yedi katlı devasa bir yapı inşa etti. Zihinsel engeli bulunan ve yaşamını devlet yardımları ile yerel bir işletmenin sağladığı ücretsiz yiyecek desteğiyle sürdüren Hu, kardeşlerinin ölümünü kabullenmeyerek mimari bir çalışmaya imza attı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapım süreci tam on yıl boyunca kesintisiz sürdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapının silueti büyük dikkat çekti
Kamu görevlileri güvenlik gerekçesiyle yıkım yerine tahliye kararı aldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın