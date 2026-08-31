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Ünlü Oyuncunun Filmi İçin Satın Aldığı Ada On Binlerce Hayvan İçin Cennet Oldu

Ünlü Oyuncunun Filmi İçin Satın Aldığı Ada On Binlerce Hayvan İçin Cennet Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 10:18
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Brando’nun 2004 yılındaki vefatının ardından kurulan Tetiaroa Society, Motu Onetahi adacığındaki ekolojik istasyonda küresel araştırmalara öncülük ediyor. Farklı ülkelerden gelen uzmanlar, bölgede mercan resiflerinin sağlığını ve okyanus asitlenmesini inceliyor. Habitat restorasyonu kapsamında atılan en radikal adım ise adaya sonradan giren ve yuvalara zarar veren istilacı Pasifik sıçanlarının temizlenmesi oluyor. Bunun yanı sıra, deniz ekosistemine zarar vermemek adına kimyasal pestisit tercih edilmeden sivrisinek popülasyonunu kontrol altına alan biyolojik yöntemler uygulanıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Koruma altına alınan kumsallarda rekor sayıda yavru kaplumbağa dünyaya geldi

Koruma altına alınan kumsallarda rekor sayıda yavru kaplumbağa dünyaya geldi

Tahiti dilinde 'honu' olarak adlandırılan yeşil deniz kaplumbağaları, yumurtlamak amacıyla doğdukları kıyılara onlarca yıl sonra geri dönüyor. Eylül ile mart ayları arasında gerçekleştirilen izleme programında sahadaki uzmanlar, 430’dan fazla kaplumbağa izi kaydetti. Çalışmalar kapsamında adaya gelen 113 dişi tespit edilirken, koruma altındaki 161 yuva gece gündüz gözetim altında tutuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, sadece bir izleme sezonunda 15.614 yavrunun yumurtadan çıkarak sağlıklı bir şekilde okyanusa ulaştığı hesaplandı.

Lüks turizm gelirleri bilimsel araştırmalara finansal kaynak sağlıyor

Lüks turizm gelirleri bilimsel araştırmalara finansal kaynak sağlıyor

Tetiaroa’daki koruma faaliyetleri, Motu Onetahi’de hizmet veren 'The Brando' adlı ekolojik tesis sayesinde kendi finansmanını üretiyor. Otel, 930 metre derinlikten çekilen soğuk deniz suyuyla binaları iklimlendiren çevreci sistemler kullanarak enerji tüketimini minimum seviyede tutuyor. Tesisten elde edilen gelir; saha çalışanlarının ekipman, tekne ve laboratuvar ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece lüks turizm anlayışı, yerel Polinezya liderliği ve bilimsel araştırmalar aynı çatı altında birleşiyor.

Açık okyanustaki küresel tehditler canlıların geleceğini tehlikeye atıyor

Açık okyanustaki küresel tehditler canlıların geleceğini tehlikeye atıyor

Nisan ayında üreme sezonunun tamamlanmasıyla birlikte dişi kaplumbağalar Fiji civarındaki beslenme alanlarına ulaşmak için binlerce mil katediyor. Bu yolculuk sırasında canlılar endüstriyel balıkçılık ağları, plastik kirliliği ve yükselen deniz sıcaklıkları gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, kum sıcaklığının cinsiyeti doğrudan etkilediğine dikkat çekerek Tetiaroa gibi korunaklı kumsalların türe güç kattığını vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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