Ünlü Oyuncunun Filmi İçin Satın Aldığı Ada On Binlerce Hayvan İçin Cennet Oldu

Brando’nun 2004 yılındaki vefatının ardından kurulan Tetiaroa Society, Motu Onetahi adacığındaki ekolojik istasyonda küresel araştırmalara öncülük ediyor. Farklı ülkelerden gelen uzmanlar, bölgede mercan resiflerinin sağlığını ve okyanus asitlenmesini inceliyor. Habitat restorasyonu kapsamında atılan en radikal adım ise adaya sonradan giren ve yuvalara zarar veren istilacı Pasifik sıçanlarının temizlenmesi oluyor. Bunun yanı sıra, deniz ekosistemine zarar vermemek adına kimyasal pestisit tercih edilmeden sivrisinek popülasyonunu kontrol altına alan biyolojik yöntemler uygulanıyor.

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