Komedi Dükkanı Defteri Kapanmamış: Salih Kalyon'dan Eski Partneri Tolga Çevik'e Sert Sözler!

Takvimleri biraz geriye, 2007 yılına saralım. Tolga Çevik ve Salih Kalyon'un birlikte sahneye çıktığı Komedi Dükkanı, ilk olarak 14 Eylül 2007'de TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı.

Sinan Çetin'in yapımcılığını üstlendiği programın temelinde doğaçlama vardı. Fırat Doğu Parlak'ın 'Yönetmen' olarak verdiği yönergeler doğrultusunda şekillenen skeçlerde Tolga Çevik ve Salih Kalyon birlikte sahneye çıkıyor, ortaya da kısa sürede kendine ciddi bir izleyici kitlesi yaratan bir iş çıkıyordu.

İkilinin sahnedeki uyumu da programın en sevilen taraflarından biriydi. Fakat Salih Kalyon'un Komedi Dükkanı macerası düşünüldüğü kadar uzun sürmedi. Kalyon, programın TV8'de yayınlanan ilk döneminde Tolga Çevik'le birlikte yer aldı ancak yapım 2008 yılında TRT 1'e geçtiğinde ekipte artık o yoktu.

Komedi Dükkanı yoluna Tolga Çevik'le devam etti; program ilerleyen yıllarda Star TV'ye de transfer oldu ve 15 Haziran 2011'de yayınlanan 'Yolun Sonu' bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Salih Kalyon ve Tolga Çevik'in ortaklığı ise daha ilk yılın sonunda bitmişti.