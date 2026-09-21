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Komedi Dükkanı Defteri Kapanmamış: Salih Kalyon'dan Eski Partneri Tolga Çevik'e Sert Sözler!

Komedi Dükkanı Defteri Kapanmamış: Salih Kalyon'dan Eski Partneri Tolga Çevik'e Sert Sözler!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 21:40
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Bir dönemin fenomen programı Komedi Dükkanı'nı hatırlayanlar, Tolga Çevik ve Salih Kalyon'un yollarının olaylı şekilde ayrıldığını da hatırlayacaktır. Aradan yıllar geçti ama görünen o ki o defter pek kapanmamış. Sadri Alışık Ödüllerinde görüntülenen Salih Kalyon'a eski partneri Tolga Çevik'le arasının nasıl olduğu soruldu. Kalyon'un 'Meğer ben çırakmışım' diyerek verdiği cevap eski kırgınlığı yeniden gündeme taşıdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tolga Çevik ve Salih Kalyon'u aynı sahnede izlediğimiz Komedi Dükkanı, bir dönemin en sevilen komedi programlarından biriydi. İkilinin yollarının bu kadar sert ayrılacağını o dönem kim tahmin edebilirdi?

Tolga Çevik ve Salih Kalyon'u aynı sahnede izlediğimiz Komedi Dükkanı, bir dönemin en sevilen komedi programlarından biriydi. İkilinin yollarının bu kadar sert ayrılacağını o dönem kim tahmin edebilirdi?

Takvimleri biraz geriye, 2007 yılına saralım. Tolga Çevik ve Salih Kalyon'un birlikte sahneye çıktığı Komedi Dükkanı, ilk olarak 14 Eylül 2007'de TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı.

Sinan Çetin'in yapımcılığını üstlendiği programın temelinde doğaçlama vardı. Fırat Doğu Parlak'ın 'Yönetmen' olarak verdiği yönergeler doğrultusunda şekillenen skeçlerde Tolga Çevik ve Salih Kalyon birlikte sahneye çıkıyor, ortaya da kısa sürede kendine ciddi bir izleyici kitlesi yaratan bir iş çıkıyordu.

İkilinin sahnedeki uyumu da programın en sevilen taraflarından biriydi. Fakat Salih Kalyon'un Komedi Dükkanı macerası düşünüldüğü kadar uzun sürmedi. Kalyon, programın TV8'de yayınlanan ilk döneminde Tolga Çevik'le birlikte yer aldı ancak yapım 2008 yılında TRT 1'e geçtiğinde ekipte artık o yoktu.

Komedi Dükkanı yoluna Tolga Çevik'le devam etti; program ilerleyen yıllarda Star TV'ye de transfer oldu ve 15 Haziran 2011'de yayınlanan 'Yolun Sonu' bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Salih Kalyon ve Tolga Çevik'in ortaklığı ise daha ilk yılın sonunda bitmişti.

Peki Salih Kalyon ve Tolga Çevik'in yolları neden ayrılmıştı? İşin altında aslında “Komedi Dükkanı kimin?” tartışması yatıyordu.

Peki Salih Kalyon ve Tolga Çevik'in yolları neden ayrılmıştı? İşin altında aslında “Komedi Dükkanı kimin?” tartışması yatıyordu.

İkilinin ayrılığı 2008 yılında epey konuşulmuştu. Tolga Çevik o dönem yaptığı açıklamada Salih Kalyon'la arasında bir sorun olmadığını, ayrılmak isteyen tarafın Kalyon olduğunu söylemişti. Salih Kalyon'un anlattığı hikaye ise biraz farklıydı.

Kalyon, program üzerinde yaklaşık bir buçuk ay birlikte çalıştıklarını ancak ilerleyen süreçte Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı'nı kendi projesi olarak sahiplendiğini öne sürmüştü. Asıl kırılma noktalarından biri de programın künyesi olmuştu. Kalyon'un iddiasına göre Tolga Çevik'in adı kendisinin haberi olmadan 'konsept sahibi' olarak yazılmıştı. Çevik'in kendisine 'Plato'ya mı bıraksaydık abi, üzerime aldım' dediğini anlatan Kalyon, projenin birlikte ortaya çıkarıldığını düşündüğü için bu durumu kabul etmemişti.

Kalyon daha sonra meseleyi 'biz değil ben tartışması' olarak özetlemiş ve kendisinin kolektif çalışmadan yana olduğunu söylemişti. O günlerde Tolga Çevik'e kırgın olmadığını ve onu hala kardeşi olarak gördüğünü de özellikle belirtmişti. Ama oldukça dikkat çekici bir cümlesi daha vardı: 'Bu yaştan sonra ben dükkanda çırak olamam.'

Yıllar geçtikçe aradaki mesafenin pek kapanmadığı da ortaya çıktı. 2009'da Kalyon, Tolga Çevik'le hiç görüşmediklerini, karşılaşmaları halinde elbette selam vereceğini ancak yeniden ortak bir iş yapmanın söz konusu olmadığını söylemişti. Aradan tam 18 yıl geçti. Görünen o ki Kalyon'un bu konudaki fikri pek değişmemiş!

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde görüntülenen Salih Kalyon'a Tolga Çevik soruldu. Kalyon'un cevabı yıllar önceki tartışmayı yeniden açtı!

Bu gece düzenlenen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne katılan Salih Kalyon, Gece Muhabiri'nden Samet Aday'ın sorularını yanıtladı. Sohbet sırasında konu yıllar önce yollarını ayırdığı Tolga Çevik'e geldi. Muhabirin, 'Bir dönem Tolga Çevik'le aranız kötüydü, şu anda düzeldi mi, aranız nasıl diye sorayım?' sorusu üzerine Kalyon oldukça manidar bir cevap verdi:

'Ben ikimiz birlikte bir program yapıyoruz zannettim. Zannetmişim. Meğer ben çırakmışım.' Ardından kendisine Tolga Çevik'le daha sonra konuşup konuşmadıkları soruldu. Kalyon'un cevabı netti: 'Hayır, hayır konuşmadık.' 'Bugün bir araya gelir misiniz mesela, talep etse?' sorusuna ise kapıyı tamamen açık bırakmadı: 'Yani zannetmiyorum. Çünkü hava geçti, dönem geçti.' Üzerinden yıllar geçmiş olsa da Komedi Dükkanı defteri Salih Kalyon cephesinde pek tatlı kapanmışa benzemiyor.

Üstelik işin en dikkat çekici tarafı şu: Kalyon'un bugün kullandığı 'Meğer ben çırakmışım' sözü hiç de tesadüfi değil.Çünkü kendisi daha 2008'de, yollarının ayrıldığı günlerde 'Bu yaştan sonra ben dükkanda çırak olamam' diyerek aynı noktaya parmak basmıştı. 18 yıl sonra bile 'çırak' meselesinin yeniden karşımıza çıkması, o kırgınlığın izlerinin hala silinmediğini gösteriyor desek yeridir!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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