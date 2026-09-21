Komedi Dükkanı Defteri Kapanmamış: Salih Kalyon'dan Eski Partneri Tolga Çevik'e Sert Sözler!
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Bir dönemin fenomen programı Komedi Dükkanı'nı hatırlayanlar, Tolga Çevik ve Salih Kalyon'un yollarının olaylı şekilde ayrıldığını da hatırlayacaktır. Aradan yıllar geçti ama görünen o ki o defter pek kapanmamış. Sadri Alışık Ödüllerinde görüntülenen Salih Kalyon'a eski partneri Tolga Çevik'le arasının nasıl olduğu soruldu. Kalyon'un 'Meğer ben çırakmışım' diyerek verdiği cevap eski kırgınlığı yeniden gündeme taşıdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tolga Çevik ve Salih Kalyon'u aynı sahnede izlediğimiz Komedi Dükkanı, bir dönemin en sevilen komedi programlarından biriydi. İkilinin yollarının bu kadar sert ayrılacağını o dönem kim tahmin edebilirdi?
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Peki Salih Kalyon ve Tolga Çevik'in yolları neden ayrılmıştı? İşin altında aslında “Komedi Dükkanı kimin?” tartışması yatıyordu.
27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde görüntülenen Salih Kalyon'a Tolga Çevik soruldu. Kalyon'un cevabı yıllar önceki tartışmayı yeniden açtı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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