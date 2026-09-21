Trabzonspor Mağlubiyetinin Ardından Özbek'ten Açıklama: Okan Buruk'a Tam Destek
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a tam destek verdi. Açıklama, Trabzonspor'un derbide Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından geldi. Maçta kırmızı kart gören Buruk, hakemin kararına da tepki göstermişti.
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Buruk, maçta kırmızı kart gördü.
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Trabzonspor, derbiyi 4-0 kazandı.
Açıklama ayrılık iddialarına yanıt olarak yorumlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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