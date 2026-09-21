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Trabzonspor Mağlubiyetinin Ardından Özbek'ten Açıklama: Okan Buruk'a Tam Destek

Trabzonspor Mağlubiyetinin Ardından Özbek'ten Açıklama: Okan Buruk'a Tam Destek

galatasaray dursun özbek Okan Buruk
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 21:37
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a tam destek verdi. Açıklama, Trabzonspor'un derbide Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından geldi. Maçta kırmızı kart gören Buruk, hakemin kararına da tepki göstermişti.

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Buruk, maçta kırmızı kart gördü.

Buruk, maçta kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Maç sırasında kırmızı kart gören Buruk, oyunun dışında kaldı. Teknik direktör, maç sonrasında hakemin kendisini isteyerek attığını öne sürdü. Ağır mağlubiyet, Buruk'un geleceğiyle ilgili soruları da beraberinde getirdi.

Trabzonspor, derbiyi 4-0 kazandı.

Trabzonspor, derbiyi 4-0 kazandı.

Özbek, bu tartışmaların ortasında yazılı bir açıklama yayımladı. 'Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir' dedi.

Açıklama ayrılık iddialarına yanıt olarak yorumlandı.

Açıklama ayrılık iddialarına yanıt olarak yorumlandı.

Özbek'in açıklaması, camiada Buruk'un görevi süreceği şeklinde yorumlandı. Galatasaray, dört yıldır Buruk yönetiminde art arda şampiyonluklar kazanmıştı. Kulübün hedefi, ligde beşinci kez üst üste şampiyon olmak. Açıklamada Avrupa kupalarındaki hedeflere de ayrıca yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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