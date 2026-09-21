Trabzonspor Mağlubiyetinin Ardından Özbek'ten Açıklama: Okan Buruk'a Tam Destek

Özbek, bu tartışmaların ortasında yazılı bir açıklama yayımladı. 'Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir' dedi.