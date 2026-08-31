Çölün Altından Tam 30 Milyon Tonluk Rezerv Bulundu: Bölgedeki Tüm Dengeleri Değiştirecek

Son dönemde arama ve tespit teknolojilerinde belirgin bir ilerleme kaydeden uzmanlar, zorlu doğa koşullarına sahip çöl sahasında stratejik bir başarı elde etti. Keşfedilen muazzam potansiyel, ülkede eş zamanlı inşası süren 11 yeni nükleer reaktör için kesintisiz, güvenilir ve düşük maliyetli hammadde gücü oluşturacak. Enerji uzmanları, Ordos Çölü’ndeki zengin yatakların Çin'in ulusal enerji ihtiyacını birkaç nesil boyunca karşılayabilecek ölçekte bulunduğunu değerlendiriyor.