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Çölün Altından Tam 30 Milyon Tonluk Rezerv Bulundu: Bölgedeki Tüm Dengeleri Değiştirecek

Çölün Altından Tam 30 Milyon Tonluk Rezerv Bulundu: Bölgedeki Tüm Dengeleri Değiştirecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 11:18
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Çin, İç Moğolistan Özerk Bölgesi sınırları içinde yer alan Ordos Çölü’nün altında yaklaşık 30 milyon tonluk devasa bir uranyum rezervine ulaştı. Küresel enerji dengelerini yeniden şekillendirebilecek nitelikteki bu tarihi keşif, Pekin yönetiminin nükleer enerjide dışa bağımlılığını sonlandırma ve yükselen hammadde maliyetlerini düşürme hedeflerine doğrudan katkı sunacak.

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Kaynak

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/30...
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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