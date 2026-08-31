İnsan Hatası Çölün Ortasında Mucize Yarattı: 20 Yıldır Saklanıyordu

Hualapai Jeotermal Bölgesi’ndeki ilk çalışmalar 100 yılı aşkın bir süre önce tarımsal kuyu açma amacıyla yürütüldü ve bu süreçte 93 derece sıcaklıkta suya ulaşıldı. Tarıma uygun olmaması nedeniyle kendi haline bırakılan bu su, zaman içinde 3,7 metre yüksekliğinde bir kalsiyum karbonat konisi inşa etti. 1964 yılındaki keşif sondajının tıpanamaması ise esas gayzerin doğuşunu tetikleyen temel unsur oldu. Yeryüzüne ulaşan mineral yüklü sıcak sular çökelti oluşturarak 1,8 metre yüksekliğinde çoklu bacalar meydana getirdi. Bu nemli ve sıcak yüzeye yerleşen termofilik algler ile mineral katmanları, gayzerin gövdesine renkli görünümünü kazandırdı.