İnsan Hatası Çölün Ortasında Mucize Yarattı: 20 Yıldır Saklanıyordu
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Kaynak: https://allthatsinteresting.com/fly-g...
ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü’nde, 1964 yılında gerçekleştirilen jeotermal arama sondajının kapatılamaması sonucunda kazara oluşan 'Fly Gayzeri', insan müdahalesi ile doğa şartlarının birleştiği en sıra dışı jeolojik yapılardan birine dönüştü. Kuyudan sızan sıcak su ve zengin minerallerin zamanla çökerek birikmesi, çölün ortasında kırmızı ve yeşil tonların hakim olduğu benzersiz bir ekosistem meydana getirdi.
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Başarısız Sondaj Çalışması Çölde Renkli Bir Jeolojik Manzara Oluşturdu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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