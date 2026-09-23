Manas Enerji'nin Kurucusu Ahmet Reşat Görür Hayatını Kaybetti: 7 Ay Önce Hisselerini TERA'ya Satmıştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu Ahmet Reşat Görür, 64 yaşında hayatını kaybetti. Görür, şubat ayında şirketteki payının büyük bölümünü yaklaşık 312,7 milyon liraya TERA Yatırım Teknoloji Holding'e devretmişti. Ölüm nedenine ilişkin aileden ya da şirketten kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
[Kaynak: Patronlar Dünyası]
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antakyalı iş insanı, Manas Enerji'yi 1996'da kurarak sayaç sektörünün tanınan isimlerinden biri haline getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Görür, ölümünden 7 ay önce kurduğu şirketin kontrolünü TERA'ya bırakmıştı.
Görür için Ankara'da cenaze namazı kılındı, naaşı toprağa verilmek üzere doğduğu şehir Antakya'ya götürüldü..
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın