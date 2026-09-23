Manas Enerji'nin Kurucusu Ahmet Reşat Görür Hayatını Kaybetti: 7 Ay Önce Hisselerini TERA'ya Satmıştı

27 Ocak 1962'de Antakya'da doğan Görür, 1985'te Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yurt içi ve uluslararası şirketlerde profesyonel yöneticilik yaptı, 1996'da ise kendi şirketi Manas Enerji'yi kurdu.

Gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarından uzaktan okuma sistemlerine, enerji verimliliğinden yazılım ve endüstriyel teknolojiye uzanan bir alanda faaliyet gösteren şirket, 2021'de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Görür, sektördeki etkisini şirketle sınırlı tutmadı. Ölçü aletlerinin geliştirilmesi ve kamu kurumları, üreticiler ile tüketiciler arasında köprü kurmak amacıyla oluşturulan sivil toplum kuruluşu ÖLÇÜBİR'de yaklaşık 17 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptı.