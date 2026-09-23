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Manas Enerji'nin Kurucusu Ahmet Reşat Görür Hayatını Kaybetti: 7 Ay Önce Hisselerini TERA'ya Satmıştı

Manas Enerji'nin Kurucusu Ahmet Reşat Görür Hayatını Kaybetti: 7 Ay Önce Hisselerini TERA'ya Satmıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 07:33
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Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu Ahmet Reşat Görür, 64 yaşında hayatını kaybetti. Görür, şubat ayında şirketteki payının büyük bölümünü yaklaşık 312,7 milyon liraya TERA Yatırım Teknoloji Holding'e devretmişti. Ölüm nedenine ilişkin aileden ya da şirketten kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

[Kaynak: Patronlar Dünyası]

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Antakyalı iş insanı, Manas Enerji'yi 1996'da kurarak sayaç sektörünün tanınan isimlerinden biri haline getirdi.

Antakyalı iş insanı, Manas Enerji'yi 1996'da kurarak sayaç sektörünün tanınan isimlerinden biri haline getirdi.

27 Ocak 1962'de Antakya'da doğan Görür, 1985'te Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yurt içi ve uluslararası şirketlerde profesyonel yöneticilik yaptı, 1996'da ise kendi şirketi Manas Enerji'yi kurdu.

Gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarından uzaktan okuma sistemlerine, enerji verimliliğinden yazılım ve endüstriyel teknolojiye uzanan bir alanda faaliyet gösteren şirket, 2021'de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Görür, sektördeki etkisini şirketle sınırlı tutmadı. Ölçü aletlerinin geliştirilmesi ve kamu kurumları, üreticiler ile tüketiciler arasında köprü kurmak amacıyla oluşturulan sivil toplum kuruluşu ÖLÇÜBİR'de yaklaşık 17 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Ancak Görür, ölümünden 7 ay önce kurduğu şirketin kontrolünü TERA'ya bırakmıştı.

Ancak Görür, ölümünden 7 ay önce kurduğu şirketin kontrolünü TERA'ya bırakmıştı.

23 Şubat 2026'da Görür, MANAS'taki 69 milyon 646 bin 560 TL nominal değerli payını hisse başına 4,49 TL'den TERA Yatırım Teknoloji Holding'e sattı. Satışın toplam tutarı yaklaşık 312,7 milyon lira olarak açıklandı. İşlemin ardından Görür'ün şirketteki payı yüzde 0,17'ye geriledi. Aynı gün ortaklardan Hüseyin Çelik de 1 milyon 705 bin 440 TL nominal değerli payını aynı fiyattan TERA'ya devretti.

Satışı yönetimdeki değişim izledi. Ahmet Reşat Görür ile kızı Ayşe Aslı Görür'ün yönetim kurulu üyeliklerinden istifaları kabul edildi; Görür'ün yerine Emre Tezmen seçilerek yönetim kurulu başkanı oldu, Ayşe Aslı Görür'ün koltuğuna ise Abdülkadir Özkan geldi.

2 Temmuz 2026'daki olağan genel kurulda Emre Tezmen, Hüseyin Çelik, Abdülkadir Özkan, Aynur Konuralp ve İlhan Bayram iki yıllığına yönetim kuruluna seçildi. KAP'taki güncel ortaklık tablosuna göre TERA bağlantılı yapıların MANAS'taki payı dikkat çekiyor: Tera Yatırım Menkul Değerler yüzde 14,54, Tera Portföy Hisse Senedi Fonu yüzde 9,99, Tera Yatırım Teknoloji Holding yüzde 6,06 ve Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon yüzde 3,26 paya sahip.

Görür için Ankara'da cenaze namazı kılındı, naaşı toprağa verilmek üzere doğduğu şehir Antakya'ya götürüldü..

Görür için Ankara'da cenaze namazı kılındı, naaşı toprağa verilmek üzere doğduğu şehir Antakya'ya götürüldü..

Şirketin yaptığı vefat açıklamasında 'Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Reşat Görür'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz' ifadelerine yer verildi.

Görür için cenaze namazı 22 Eylül Salı günü öğle namazının ardından Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Naaşı 23 Eylül Çarşamba günü Antakya'ya götürülüyor; Antakya Mezarlık Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Görür Ailesi imzasıyla yayımlanan vefat duyurusu şu satırlarla bitiyor: 'Bıraktığı iz, öğrettiği değerler ve kıymetli hatırası daima bizimle yaşayacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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