Tarlalarına Zarar Gelmesin Diye Dev Mağarayı Oyup İçine Basketbol Sahası Yaptılar
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Kaynak: https://asianews.network/inside-china...
Çin’in güneybatısındaki dağlık Guizhou eyaletinde yaşamlarını sürdüren köylüler, coğrafi imkansızlıkları sıra dışı bir yerel dayanışma örneğiyle aşarak devasa bir karst mağarasını uluslararası standartlarda modern bir basketbol sahasına dönüştürdü. Bölgedeki son derece kısıtlı ve engebeli arazi yapısı nedeniyle sınırlı sayıdaki tarım topraklarını korumak isteyen Xinchun Köyü sakinleri, spora olan tutkularını dağın kalbindeki bu devasa doğal boşluğa taşıma kararı aldı.
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Köylüler Mağara Tabanını Sekiz Metre Yükselterek Dev Bir Spor Kompleksi İnşa Etti
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Karstik Yapının Sağladığı İklim Kontrolü ve Akustik Avantaj Yıl Boyunca Kullanım İmkanı Sunuyor
Mağara Sahası Kırsal Basketbol Kültürünün Ve Toplumsal Etkinliklerin Odak Noktası Haline Geldi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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