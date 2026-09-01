Tarlalarına Zarar Gelmesin Diye Dev Mağarayı Oyup İçine Basketbol Sahası Yaptılar

Bijie kentine bağlı köyde yer alan ve yüksekliği 60 metreyi, uzunluğu ise 100 metreyi aşan devasa karst mağarası, ilk aşamada son derece kayalık ve engebeli yapısı sebebiyle spor kullanımına elverişli bir zemin sunmuyordu. Yerel halk, yıllarca süren kolektif bir çalışmayla zemin kotunu bazı bölümlerde tam sekiz metreye kadar yükseltip tabanı tamamen düzleştirmeyi başardı. Bu zorlu imar sürecinin ardından dev mağaranın içerisine 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde nizami bir basketbol sahası kuruldu. Sahanın çevresine ise yaklaşık 1.000 seyirci kapasiteli basamaklı tribünler ile çeşitli toplumsal etkinlikler için kullanılabilecek özel bir sahne yerleştirildi.