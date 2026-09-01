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Yaşam
Tarlalarına Zarar Gelmesin Diye Dev Mağarayı Oyup İçine Basketbol Sahası Yaptılar

Tarlalarına Zarar Gelmesin Diye Dev Mağarayı Oyup İçine Basketbol Sahası Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 13:22
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Çin’in güneybatısındaki dağlık Guizhou eyaletinde yaşamlarını sürdüren köylüler, coğrafi imkansızlıkları sıra dışı bir yerel dayanışma örneğiyle aşarak devasa bir karst mağarasını uluslararası standartlarda modern bir basketbol sahasına dönüştürdü. Bölgedeki son derece kısıtlı ve engebeli arazi yapısı nedeniyle sınırlı sayıdaki tarım topraklarını korumak isteyen Xinchun Köyü sakinleri, spora olan tutkularını dağın kalbindeki bu devasa doğal boşluğa taşıma kararı aldı.

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Kaynak

Kaynak: https://asianews.network/inside-china...
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Köylüler Mağara Tabanını Sekiz Metre Yükselterek Dev Bir Spor Kompleksi İnşa Etti

Köylüler Mağara Tabanını Sekiz Metre Yükselterek Dev Bir Spor Kompleksi İnşa Etti

Bijie kentine bağlı köyde yer alan ve yüksekliği 60 metreyi, uzunluğu ise 100 metreyi aşan devasa karst mağarası, ilk aşamada son derece kayalık ve engebeli yapısı sebebiyle spor kullanımına elverişli bir zemin sunmuyordu. Yerel halk, yıllarca süren kolektif bir çalışmayla zemin kotunu bazı bölümlerde tam sekiz metreye kadar yükseltip tabanı tamamen düzleştirmeyi başardı. Bu zorlu imar sürecinin ardından dev mağaranın içerisine 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde nizami bir basketbol sahası kuruldu. Sahanın çevresine ise yaklaşık 1.000 seyirci kapasiteli basamaklı tribünler ile çeşitli toplumsal etkinlikler için kullanılabilecek özel bir sahne yerleştirildi.

Karstik Yapının Sağladığı İklim Kontrolü ve Akustik Avantaj Yıl Boyunca Kullanım İmkanı Sunuyor

Karstik Yapının Sağladığı İklim Kontrolü ve Akustik Avantaj Yıl Boyunca Kullanım İmkanı Sunuyor

Doğal mağara mimarisi, arazi sıkıntısını çözmenin yanı sıra iklim koşullarına karşı da benzersiz bir koruma mekanizması sağladı. Milyonlarca yılda oluşan kayaç yapısı sayesinde dev tesis, yaz aylarında dış ortama kıyasla son derece serin kalırken kış mevsiminde ise korunaklı yapısıyla sıcaklığını muhafaza ediyor. Yağmur, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava şartlarından etkilenmeyen alan köylülerin yılın her günü kesintisiz biçimde spor yapmasına olanak tanıyor. Ayrıca yüksek kaya duvarları ile sarkıtların oluşturduğu doğal akustik, müsabakalar esnasında tribün coşkusunu artıran özel bir atmosfer yaratıyor.

Mağara Sahası Kırsal Basketbol Kültürünün Ve Toplumsal Etkinliklerin Odak Noktası Haline Geldi

Mağara Sahası Kırsal Basketbol Kültürünün Ve Toplumsal Etkinliklerin Odak Noktası Haline Geldi

Söz konusu tesis günümüzde sadece spor müsabakalarına değil, aynı zamanda köyün kültürel festivallerine, konserlerine ve genel toplumsal toplantılarına da ev sahipliği yapıyor. Çin genelinde 'Village BA' adıyla popülerleşen kırsal basketbol kültürünün en ikonik sembol mekanlarından biri haline gelen saha, ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Xinchun Köyü'nde hayata geçirilen bu yenilikçi proje, Guizhou genelinde ilham kaynağı oluşturarak eyaletin farklı dağlık bölgelerinde yeni mağara sahalarının kurulmasının önünü açtı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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