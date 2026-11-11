Köyde Eşyalar Durduk Yere Alev Alıyor: Bilim İnsanları Yıllardır Çözemedi

Yangınlar Ocak 2004'te başladı. Köyde ocaklar, elektrik süpürgeleri, buzdolapları ve cep telefonları alev aldı. Bu aletlerin bazıları yandığında kapalıydı. Yataklar, arabalar, mobilyalar ve düğün hediyeleri de yangınlardan nasibini aldı. Bir banyo aynası 35 saat içinde tam 3 kez alev aldı.

Tuhaflıklar yangınlarla da sınırlı kalmadı. Klimalar eridi, araba camları içe doğru patladı ve bilgisayarların sabit diskleri silindi. Otomatik kapılar kendi kendine açılıp kapandı, üç evde su boruları sebepsiz yere sızdırmaya başladı. Elektrik şirketi köyün elektriğini tamamen kesti ama yangınlar durmadı. Köy boşaltılmak zorunda kaldı.