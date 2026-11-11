article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Köyde Eşyalar Durduk Yere Alev Alıyor: Bilim İnsanları Yıllardır Çözemedi

Köyde Eşyalar Durduk Yere Alev Alıyor: Bilim İnsanları Yıllardır Çözemedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın Sicilya adasındaki küçük Canneto di Caronia köyü, yıllardır çözülemeyen bir gizemle boğuşuyor. Köyde 2004'ten bu yana yüzlerce yangın çıktı ve bunların hiçbirinin sebebi bulunamadı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapalı aletler bile yandı

Kapalı aletler bile yandı

Yangınlar Ocak 2004'te başladı. Köyde ocaklar, elektrik süpürgeleri, buzdolapları ve cep telefonları alev aldı. Bu aletlerin bazıları yandığında kapalıydı. Yataklar, arabalar, mobilyalar ve düğün hediyeleri de yangınlardan nasibini aldı. Bir banyo aynası 35 saat içinde tam 3 kez alev aldı.

Tuhaflıklar yangınlarla da sınırlı kalmadı. Klimalar eridi, araba camları içe doğru patladı ve bilgisayarların sabit diskleri silindi. Otomatik kapılar kendi kendine açılıp kapandı, üç evde su boruları sebepsiz yere sızdırmaya başladı. Elektrik şirketi köyün elektriğini tamamen kesti ama yangınlar durmadı. Köy boşaltılmak zorunda kaldı.

Ordu ve bilim insanları araştırdı

Ordu ve bilim insanları araştırdı

Önce volkanologlar ve donanma uzmanları köye geldi ama bir açıklama bulamadı. 2005'te İtalyan hükümeti askerler, mühendisler, mimarlar, jeologlar ve fizikçilerden oluşan bir ekip kurdu. Ekip havadan taramalar yaptı, toprağı ve manyetik alanı inceledi. Sonuçlar yine bir şey söylemedi.

2007'de bir İtalyan gazetesine sızan bir ara raporda, yangınlara insan yapımı olmayan yüksek güçlü elektromanyetik dalgaların yol açtığı iddia edildi. Dosya 2008'de 'bilinmeyen elektromanyetik ışınım' sonucuyla kapatıldı. Köylüler ise hayaletten cinlere kadar pek çok teori ortaya attı. Yangınlar 2014'te yeniden başladı ve köy bir kez daha boşaltıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın