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Gölde 120 Yıldır Dimdik Yüzen Kütük: Kimse Nedenini Bilmiyor

Gölde 120 Yıldır Dimdik Yüzen Kütük: Kimse Nedenini Bilmiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 16:19
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ABD'nin Oregon eyaletindeki Krater Gölü'nde, 'Gölün Yaşlı Adamı' adıyla bilinen bir ağaç kütüğü en az 120 yıldır suda dimdik yüzüyor. Kütükler normalde suda yatay yüzer. Bu kütüğün neden dik durduğu ise bilim insanlarını yıllardır düşündürüyor.

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Bir günde 6 kilometreden fazla yol alıyor

Bir günde 6 kilometreden fazla yol alıyor

Kütüğü ilk kez 1896'da jeolog Joseph Diller kaydetti. Diller, gölde dik duran, kıymık kıymık ve beyazlamış bir kütük gördüğünü yazdı. Beş yıl sonra kütüğün ilk görüldüğü yerden 400 metre uzaklaştığını fark etti. Sonraki araştırmalar, kütüğün bir günde 6 kilometreden fazla yol alabildiğini gösterdi.

Karbon tarihlemesine göre kütük en az 450 yaşında. 9 metre uzunluğunda ve yaklaşık 61 santimetre çapındaki kütüğün bir heyelanla göle düştüğü düşünülüyor. Sudan çıkan ucu bir insanın ağırlığını taşıyacak kadar geniş. Eski bir fotoğrafta bir park korucusu kütüğün üstünde ayakta duruyor.

En güçlü açıklama köklerdeki taşlar

En güçlü açıklama köklerdeki taşlar
miro.medium.com

Krater Gölü Enstitüsü'ne göre en olası açıklama, kütüğün suya düştüğünde köklerine takılı taşlar olması. Bu açıklamaya göre taşlar bir süre kütüğü dik tuttu. Taşlar düştüğünde ise suyun altındaki kısım suyu emip ağırlaşmıştı. Ancak gölün berrak suyunda köklerde hiçbir taş görünmüyor. Park ekoloğu Mark Buktenica, 'Bilmemekte sorun görmüyorum' diyor.

Kütüğün bir de efsanesi var. 1980'lerin sonunda gölde denizaltıyla araştırma yapan bilim insanları, kaza olmasın diye kütüğü bir adaya bağladı. Anlatılana göre kütük bağlandığı anda hava bozdu ve ağustos ayında kar yağmaya başladı. Kütük serbest bırakılınca hava yeniden açıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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