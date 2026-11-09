Gölde 120 Yıldır Dimdik Yüzen Kütük: Kimse Nedenini Bilmiyor

Kütüğü ilk kez 1896'da jeolog Joseph Diller kaydetti. Diller, gölde dik duran, kıymık kıymık ve beyazlamış bir kütük gördüğünü yazdı. Beş yıl sonra kütüğün ilk görüldüğü yerden 400 metre uzaklaştığını fark etti. Sonraki araştırmalar, kütüğün bir günde 6 kilometreden fazla yol alabildiğini gösterdi.

Karbon tarihlemesine göre kütük en az 450 yaşında. 9 metre uzunluğunda ve yaklaşık 61 santimetre çapındaki kütüğün bir heyelanla göle düştüğü düşünülüyor. Sudan çıkan ucu bir insanın ağırlığını taşıyacak kadar geniş. Eski bir fotoğrafta bir park korucusu kütüğün üstünde ayakta duruyor.