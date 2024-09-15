TikTok Editleriyle Yoran Afra Saraçoğlu'nun Rol Yeteneğiyle Köpeğini Bile Şoka Soktuğu Anlar "Yeter" Dedirtti!

Son zamanlarda tam bir TikTok sevdalısı haline gelen Afra Saraçoğlu, yine cringe komasına sokan bir video paylaştı! Saraçoğlu'nun köpeği Nagi'yle 'İngilizce' editte girdiği haller oyunculuk yeteneğinin bir kez daha masaya yatırılmasına sebep oldu!