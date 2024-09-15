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TikTok Editleriyle Yoran Afra Saraçoğlu'nun Rol Yeteneğiyle Köpeğini Bile Şoka Soktuğu Anlar "Yeter" Dedirtti!

TikTok Editleriyle Yoran Afra Saraçoğlu'nun Rol Yeteneğiyle Köpeğini Bile Şoka Soktuğu Anlar "Yeter" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 20:37

Son zamanlarda tam bir TikTok sevdalısı haline gelen Afra Saraçoğlu, yine cringe komasına sokan bir video paylaştı! Saraçoğlu'nun köpeği Nagi'yle 'İngilizce' editte girdiği haller oyunculuk yeteneğinin bir kez daha masaya yatırılmasına sebep oldu!

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Yalı Çapkını'nda birbirine vurulup tarihin aşk üçgenine imza atan, birilerinin ahını aldıktan sonra yaşadıkları aşkı inatla inkar eden ve ortaya çıktığından beri de sürekli ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i anlatmaya gerek yok herhalde!

Yalı Çapkını'nda birbirine vurulup tarihin aşk üçgenine imza atan, birilerinin ahını aldıktan sonra yaşadıkları aşkı inatla inkar eden ve ortaya çıktığından beri de sürekli ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i anlatmaya gerek yok herhalde!

Aşk yaşamaya başladıklarından beri sürekli ayrılık ve barışma süreciyle ilgiyi üzerine çeken ikili, en son yazı "ayrı" geçirmiş, dizinin ilk bölümüyle nasıl oluyorsa artık, "aşk" yeniden başlamıştı.

Aşk yaşamaya başladıklarından beri sürekli ayrılık ve barışma süreciyle ilgiyi üzerine çeken ikili, en son yazı "ayrı" geçirmiş, dizinin ilk bölümüyle nasıl oluyorsa artık, "aşk" yeniden başlamıştı.

Kaçıranlar için toksikliğe seviye atlatan Saraçoğlu ve Demir aşkının son durumundan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat bu sefer gündemimizde şükür ki ikilinin çetrefilli aşkı değil, son zamanlarda TikTok'a sarması sebebiyle paylaştığı her videoda dillere düşen Afra Saraçoğlu var.

Fakat bu sefer gündemimizde şükür ki ikilinin çetrefilli aşkı değil, son zamanlarda TikTok'a sarması sebebiyle paylaştığı her videoda dillere düşen Afra Saraçoğlu var.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisi yaz boyunca paylaştığı videolarla sosyal medya kullanıcılarının hem ilgisini hem tepkisini çekmişti. Bu içeriğimizde:

Ve bu içeriğimizde en öne çıkan iki TikTok videosuna gelen yorumlara yer vermiştik:

Yalı Çapkını çekimlerinden sık sık poz paylaşan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde TikTok koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Sette köpeği Nagi'yle sahnesini beklediği sırada bir TikTok editi çeken Saraçoğlu'nun "oyunculuk yeteceği" dillere fena düştü!

Yalı Çapkını çekimlerinden sık sık poz paylaşan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde TikTok koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Sette köpeği Nagi'yle sahnesini beklediği sırada bir TikTok editi çeken Saraçoğlu'nun "oyunculuk yeteceği" dillere fena düştü!

O kadar ki köpeği Nagi de neye uğradığını şaşırmış gibi gözüküyordu...

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

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Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 👇

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