Yalı Çapkını'nın Yeni Sezonunun Başlamasıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Barıştığı İddia Edildi

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte Afra&Mert ayrılığının dizi setine yansıyıp yansımadığı merak konusu olmuştu. Oyuncu kardosunun yaptığı açıklamalarda bir sorun olmadığı söylenmişti, bunun üzerine Tv100 Magazin Hattı @dogukanrisvan özel haberine göre, ikilinin barıştığı iddia edildi.