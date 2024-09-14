Yalı Çapkını'nın Yeni Sezonunun Başlamasıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Barıştığı İddia Edildi
Yalı Çapkını'nın Yeni Sezonunun Başlamasıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Barıştığı İddia Edildi
Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte Afra&Mert ayrılığının dizi setine yansıyıp yansımadığı merak konusu olmuştu. Oyuncu kardosunun yaptığı açıklamalarda bir sorun olmadığı söylenmişti, bunun üzerine Tv100 Magazin Hattı @dogukanrisvan özel haberine göre, ikilinin barıştığı iddia edildi.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi Yalı Çapkını dizisinde rol aldıklarından bu yana oldukça çalkantılı bir aşk hayatı yaşıyor bildiğiniz gibi.
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Sezon sonu geldiğinde ayrılmayı kendilerine huy edinen çiftimizin zaman zaman dizi ve reytingler için birlikte olduğu kafaları kurcalıyor.
Geçtiğimiz aylarda sezon finalinin ardından birbirlerini takipten çıkan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrılık iddialarına yol açmış fakat ikili muhabirlerin sorularından istikralı bir şekilde kaçmıştı.
Mert Ramazan Demir'in bu süreçte hem göndermeli paylaşımları hem de farklı kadınlarla adının anılması gündemi epey bir sallarken Saraçoğlu bu tür iddialardan uzak durmuştu.
Dizinin yeni sezonunda, kadroya eklenen yeni isimlerle başka aşklara yelken açtığı öğrenilen ikilinin arasının düzeldiği söylendi.
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Tv100 Magazin Hattı @dogukanrisvan özel haberine göre, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi yeninden birlikte. Dün gece OGM’de gerçekleşen izlemeye katılmadığı söylenen ikilinin sezonun ilk bölümünü baş başa izlemeye karar verdiği iddia edildi.
Ayrıca Tv100'un eklediğine göre, ikilinin sabah saatlerinde evden set için birlikte çıkış yaptığı öğrenildi.
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