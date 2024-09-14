Ahmet Çakar'ın Çirkin Sözlerine Maruz Kalan Top Model of The World Ecem Uzgör'den İdil Bilgen Açıklaması!

Miss Turkey 2024'un birincisi 20 adayın içerisinden seçilen İdil Bilgen olmuştu. Kısa bir süre sonra Ahmet Çakar'ın bir yarışmacıya olan çirkin sözleri gündem olmuş fakat videonun eski olduğu ortaya çıkmıştı. O sözlerin kendisine söylendiğini iddia eden Top Model of The World'de Türkiye'yi temsil eden Ecem Uzgör'den İdil Bilgen'e destek gecikmedi.