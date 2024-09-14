Ahmet Çakar'ın Çirkin Sözlerine Maruz Kalan Top Model of The World Ecem Uzgör'den İdil Bilgen Açıklaması!
Ahmet Çakar'ın Çirkin Sözlerine Maruz Kalan Top Model of The World Ecem Uzgör'den İdil Bilgen Açıklaması!
Miss Turkey 2024'un birincisi 20 adayın içerisinden seçilen İdil Bilgen olmuştu. Kısa bir süre sonra Ahmet Çakar'ın bir yarışmacıya olan çirkin sözleri gündem olmuş fakat videonun eski olduğu ortaya çıkmıştı. O sözlerin kendisine söylendiğini iddia eden Top Model of The World'de Türkiye'yi temsil eden Ecem Uzgör'den İdil Bilgen'e destek gecikmedi.
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Bu sene gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasının kazanarak güzellik tacını eline alan isim İdil Bilgen olmuştu. Koç Üniversitesi Tıp fakültesi mezunu güzel ise sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.
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Kısa süre sonra ise Ahmet Çakar'ın çirkin sözlerde bulunduğu bir video ortaya çıkmış, videonun eskiye ait olduğu öğrenilse de eski hakemin bu sözleri ayıplanmıştı.
6 sene öncesine ait olduğu öğrenilen videoda Çakar'ın sözlerinin Top Model of The World'de Türkiye'yi temsil eden Ecem Uzgör'e yönelik olduğu öğrenildi.
Ünlü isimler de oldukça ağır eleştiriliriyle ayıplanmaya devam ederken Çağla Şikel, Ayşe Arman, Nebahat Çehre gibi birçok isim 24 yaşındaki Bilgen'e destek göndermişti.
O isimlerden biri de 6 yıl önce Top Model of The World yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve o zaman Ahmet Çakar'ın sözlerine maruz kalan Ecem Uzgör oldu.
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Ağır eleştirilere maruz kalan İdil Bilgen'in yanında olduğunu dile getiren Uzgör "Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen’e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli. İdil Bilgen’in yanındayım." ifadeleriyle desteğini dile getirdi.
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