Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mehmet Ali Erbil'in Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hakkındaki Yorumları Fena Ayıplandı!

Mehmet Ali Erbil'in Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hakkındaki Yorumları Fena Ayıplandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 16:02

Mehmet Ali Erbil ve Nagihan Karadere Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’in yarışmadaki galibiyetine yönelik eleştirilerde bulundu, bu açıklamalar sosyal medyada tepki topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yılki Miss Turkey yarışmasının birincisi olan İdil Bilgen, taç sahibi olduktan sonra medyada geniş yankı uyandırdı. Bilgen’in birinciliğiyle birlikte, eski hakem Ahmet Çakar’ın yarışma hakkında yaptığı açıklamalar gündeme gelmişti.

Bu yılki Miss Turkey yarışmasının birincisi olan İdil Bilgen, taç sahibi olduktan sonra medyada geniş yankı uyandırdı. Bilgen’in birinciliğiyle birlikte, eski hakem Ahmet Çakar’ın yarışma hakkında yaptığı açıklamalar gündeme gelmişti.

Çakar’a ait videonun geçmiş yıllarda başka bir Türkiye güzeline ithafen söylendiği ortaya çıkmış hatta Çakar'ın bu düşüncelerini destekleyenler de olmuştu.

Çakar’a ait videonun geçmiş yıllarda başka bir Türkiye güzeline ithafen söylendiği ortaya çıkmış hatta Çakar'ın bu düşüncelerini destekleyenler de olmuştu.

Ardından Çağla Şikel ve Nebahat Çehre gibi isimler 24 yaşındaki Miss Turkey güzeli Bilgen'e destek olmuştu.

Ardından Çağla Şikel ve Nebahat Çehre gibi isimler 24 yaşındaki Miss Turkey güzeli Bilgen'e destek olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise Miss Turkey yarışmasıyla ilgili "Güzellik yarışması, kayırma yarışması değil." diyen Demet Akalın'in sözleri dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Miss Turkey yarışmasıyla ilgili "Güzellik yarışması, kayırma yarışması değil." diyen Demet Akalın'in sözleri dikkat çekmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Bu tartışmaların ardından, Mehmet Ali Erbil de Miss Turkey güzeliyle ilgili yorumlarda bulundu. Erbil, “Kamera şakası dedim. Güzellik göreceli diyeceğim, ama onu da diyemiyorum.” şeklinde konuşarak, Bilgen’in birinciliğine dair eleştirilerini dile getirdi. Nagihan Karadere de, Erbil’in eleştirilerini destekleyerek, “Ahmet Çakar güzel özetlemiş.” yorumunu yaptı.

Bu tartışmaların ardından, Mehmet Ali Erbil de Miss Turkey güzeliyle ilgili yorumlarda bulundu. Erbil, “Kamera şakası dedim. Güzellik göreceli diyeceğim, ama onu da diyemiyorum.” şeklinde konuşarak, Bilgen’in birinciliğine dair eleştirilerini dile getirdi. Nagihan Karadere de, Erbil’in eleştirilerini destekleyerek, “Ahmet Çakar güzel özetlemiş.” yorumunu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar 👇

Erbil ve Karadere'nin bu yorumları sosyal medya kullanıcıları tarafından ayıplandı👇

Erbil ve Karadere'nin bu yorumları sosyal medya kullanıcıları tarafından ayıplandı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın