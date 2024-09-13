Mehmet Ali Erbil'in Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hakkındaki Yorumları Fena Ayıplandı!
Mehmet Ali Erbil'in Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hakkındaki Yorumları Fena Ayıplandı!
Mehmet Ali Erbil ve Nagihan Karadere Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’in yarışmadaki galibiyetine yönelik eleştirilerde bulundu, bu açıklamalar sosyal medyada tepki topladı.
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Bu yılki Miss Turkey yarışmasının birincisi olan İdil Bilgen, taç sahibi olduktan sonra medyada geniş yankı uyandırdı. Bilgen’in birinciliğiyle birlikte, eski hakem Ahmet Çakar’ın yarışma hakkında yaptığı açıklamalar gündeme gelmişti.
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Çakar’a ait videonun geçmiş yıllarda başka bir Türkiye güzeline ithafen söylendiği ortaya çıkmış hatta Çakar'ın bu düşüncelerini destekleyenler de olmuştu.
Ardından Çağla Şikel ve Nebahat Çehre gibi isimler 24 yaşındaki Miss Turkey güzeli Bilgen'e destek olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde ise Miss Turkey yarışmasıyla ilgili "Güzellik yarışması, kayırma yarışması değil." diyen Demet Akalın'in sözleri dikkat çekmişti.
Bu tartışmaların ardından, Mehmet Ali Erbil de Miss Turkey güzeliyle ilgili yorumlarda bulundu. Erbil, “Kamera şakası dedim. Güzellik göreceli diyeceğim, ama onu da diyemiyorum.” şeklinde konuşarak, Bilgen’in birinciliğine dair eleştirilerini dile getirdi. Nagihan Karadere de, Erbil’in eleştirilerini destekleyerek, “Ahmet Çakar güzel özetlemiş.” yorumunu yaptı.
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İşte o anlar 👇
Erbil ve Karadere'nin bu yorumları sosyal medya kullanıcıları tarafından ayıplandı👇
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