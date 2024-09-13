Altınlar Ortaya Çıktı: Dilan Polat'ın Fenomen Arkadaşı Nevra Bilem'in Şatafatlı Paylaşımları Gündeme Oturdu
Altınlar Ortaya Çıktı: Dilan Polat'ın Fenomen Arkadaşı Nevra Bilem'in Şatafatlı Paylaşımları Gündeme Oturdu
Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, altın takarak yaptığı şovla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan Polat’a olan yakınlığıyla tanınan Bilem, kilolarca altınla oluşturduğu gösterişli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
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Katıldığı Gelin Evi programındaki sözleriyle ve sosyal medya hesabından yaptığı şatafatlı paylaşımlarla adından bahsettiren Nevra Bilem yeniden gündemde.
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Polatlarla olan arkadaşılığıyla tanınan fenomen Nevra Bilem, altın takarak yaptığı gösterişli paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu.
Dilan Polat gibi kahvesine altın katmadan içemeyen Bilem altınlara olan düşkünlüğü ve fenomen isimlerle olan arkadaşlığı sayesinde geniş bir takipçi kitlesi elde etmişti.
Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından altınlarını takıp takıştıran Nevra Bilem kilolarca takısıyla sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte bir araçta çektiği videoda altın kemer, ağır altın kolye, bilezik ve yüzüklerle şatafatını sergileyen Bilem, 'görgüsüzlük' olarak değerlendirilen bu paylaşımlara gece boyunca ara vermedi.
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İşte o anlar 👇
Nevra Bilem'in bu görüntülerine tepkiler gecikemdi 👇
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