Koala ile Fotoğraf Paylaşan Komedyen Hasan Can Kaya, Maymunla Poz Verdiğini Sanan Muhabirle Fena Alay Etti

Komedi dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hasan Can Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündeme oturmuştu. Kaya, geçtiğimiz günlerde Avustralya’daki bir hayvanat bahçesinde koala ile çektiği samimi fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ancak, bu fotoğraflar bir muhabir tarafından yanlış anlaşılınca ortaya komik görüntüler çıktı!