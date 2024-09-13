Koala ile Fotoğraf Paylaşan Komedyen Hasan Can Kaya, Maymunla Poz Verdiğini Sanan Muhabirle Fena Alay Etti
Koala ile Fotoğraf Paylaşan Komedyen Hasan Can Kaya, Maymunla Poz Verdiğini Sanan Muhabirle Fena Alay Etti
Komedi dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hasan Can Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündeme oturmuştu. Kaya, geçtiğimiz günlerde Avustralya’daki bir hayvanat bahçesinde koala ile çektiği samimi fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ancak, bu fotoğraflar bir muhabir tarafından yanlış anlaşılınca ortaya komik görüntüler çıktı!
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Son dönemin en popüler komedyenlerinden biri olarak adından sıkça söz ettiren Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" adlı programıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.
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Yer aldığı yapımlar ve yaptığı esprilerle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Kaya, sosyal medya da paylaşılan kesitlerle de parlayan yıldızlarından biri haline geldi.
Mizahi yönünü muhabirlere verdiği röportajlarda da sık sık gösteren Hasan Can Kaya bu sefer de bir muhabiri terletti!
Avusturalya'da ki turnesinden koala ile paylaşım yapan Hasan Can Kaya'ya bu paylaşımla ilgili soru soruldu! Fotoğraftaki hayvanı maymun olarak tanıtan muhabir ise Kaya'nın diline anında düştü.
Hasan Can Kaya, "Maymun değil koala, gerçekten sizin genel kültürünüz göz yaşartıyor. Yalan haber olur da, koalayı maymun diye yazan ilk defa gördüm, yalan haberin zirvesi, en azından ben olduğumu doğru söyledin" diyerek muhabiri tiye aldı!
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