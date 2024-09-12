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Bu Sefer Miss Turkey Jüri Koltuğunda Oturan Tescilli Güzel Berfu Yenenler'den Beklenmedik Şöhret İtirafı Geldi

Bu Sefer Miss Turkey Jüri Koltuğunda Oturan Tescilli Güzel Berfu Yenenler'den Beklenmedik Şöhret İtirafı Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 14:08

YouTube kanalında yayınladığı Talk Show Perileri isimli programla adından bahsettirmeyi sürdüren Berfu Yenenler geçtiğimiz gece Miss Turkey'ın jüri koltuğuna oturdu. Öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yenenler şöhret itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler o gün bugündür hem YouTube'da yayınladığı programla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler o gün bugündür hem YouTube'da yayınladığı programla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Talk Show Perileri isimli programına birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Yenenler bazen açık sözlülüğüyle ve açıklamalarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Talk Show Perileri isimli programına birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Yenenler bazen açık sözlülüğüyle ve açıklamalarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen, Türkiye’nin en güzel kızlarının belirlendiği Miss Turkey yarışmasında bu yıl jüri koltuğunda oturacak isimler arasında Berfu Yenenler de yer aldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen, Türkiye’nin en güzel kızlarının belirlendiği Miss Turkey yarışmasında bu yıl jüri koltuğunda oturacak isimler arasında Berfu Yenenler de yer aldı.

Miss Turkey 2015'in tescilli güzellerinden olan Berfu Yenenler, gece başlamadan önce muhabirlerle konuştu. "Hem seviliyorsunuz hem sevilmiyorsunuz bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna "Herkes hem seviliyor hem sevilmiyor, biriyle ilgili hiçbir fikrin yoksa, nötrsen o kişi bu sektörde var olamaz." ifadelerini kullandı.

Miss Turkey 2015'in tescilli güzellerinden olan Berfu Yenenler, gece başlamadan önce muhabirlerle konuştu. "Hem seviliyorsunuz hem sevilmiyorsunuz bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna "Herkes hem seviliyor hem sevilmiyor, biriyle ilgili hiçbir fikrin yoksa, nötrsen o kişi bu sektörde var olamaz." ifadelerini kullandı.

Gelin o anları birlikte izleyelim 👇

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