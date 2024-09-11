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Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Jürisi Olduğu Programda Yarışmacının Söylediği Şarkıyla Fena Afalladı

Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Jürisi Olduğu Programda Yarışmacının Söylediği Şarkıyla Fena Afalladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 23:35

Hepsi grubundan ayrılışıyla gündeme gelen ve kızlarla arası bir türlü düzelemeyen Gülçin bir programda jüri koltuğuna oturdu. Yarışamcılardan biri Hepsi grubunun 'Üç Kalp' şarkısını seslendirince şarkıcı fena afalladı!

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Hepsi grubu, Türk pop müziğinin en ikonik ve sevilen gruplarından biri olarak yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip bildiğiniz gibi.

Hepsi grubu, Türk pop müziğinin en ikonik ve sevilen gruplarından biri olarak yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip bildiğiniz gibi.

Çıkışlarını 2000'li yılların başında yaparak gençlerin ve müzikseverlerin kalbini kazanan grup, enerjik performansları ve hit şarkılarıyla büyük bir popülerlik yakalamıştı.

Çıkışlarını 2000'li yılların başında yaparak gençlerin ve müzikseverlerin kalbini kazanan grup, enerjik performansları ve hit şarkılarıyla büyük bir popülerlik yakalamıştı.

Son olarak birlikte belgesel yayınlayacaklarını söyleyen grubun arasındaki sular bir nebze durulmuştu ki ortalık Yasemin Yürük'ün açıklamalarıyla fena karışmıştı.

Son olarak birlikte belgesel yayınlayacaklarını söyleyen grubun arasındaki sular bir nebze durulmuştu ki ortalık Yasemin Yürük'ün açıklamalarıyla fena karışmıştı.

Gülçin yüzünden belgeselin çekilemeyeceğini söyleyen Yasemin'in açıklaması sonrası önce ikili arasındaki gerginlik tırmanmış sonra Eren Bakıcı da olaya dahil olmuştu.

Gülçin yüzünden belgeselin çekilemeyeceğini söyleyen Yasemin'in açıklaması sonrası önce ikili arasındaki gerginlik tırmanmış sonra Eren Bakıcı da olaya dahil olmuştu.

Gülçin'in açıklamasına burada yer vermiştik👇

Son yaşananlardan ve Cemre'nin açıklamalarından da burada bahsettik 👇

Grup üyeleriyle arasındaki ipler yine gerilen Gülçin bir programın jüri koltuğuna oturdu. Programa katılan bir yarışmacının Hepsi'nin 'Üç Kalp' şarkısını seslendirdiğini duyan Gülçin fena afalladı.

Grup üyeleriyle arasındaki ipler yine gerilen Gülçin bir programın jüri koltuğuna oturdu. Programa katılan bir yarışmacının Hepsi'nin 'Üç Kalp' şarkısını seslendirdiğini duyan Gülçin fena afalladı.
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Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

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