Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Jürisi Olduğu Programda Yarışmacının Söylediği Şarkıyla Fena Afalladı

Hepsi grubundan ayrılışıyla gündeme gelen ve kızlarla arası bir türlü düzelemeyen Gülçin bir programda jüri koltuğuna oturdu. Yarışamcılardan biri Hepsi grubunun 'Üç Kalp' şarkısını seslendirince şarkıcı fena afalladı!