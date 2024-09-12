Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Karelerinde Kızlarının Pozları "Biri Anneye Biri Babaya Çekmiş" Dedirtti
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Karelerinde Kızlarının Pozları "Biri Anneye Biri Babaya Çekmiş" Dedirtti
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Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren güzeller güzeli Sinem Kobal ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu magazinin en gözde çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Hem ekranlarda hem de özel yaşamlarında dikkat çekici bir uyum sergileyen çift, yıllar geçtikçe halkın ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sinem Kobal’ın "Selena" dizisiyle tanınması ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı kariyeri, onların medyadaki popülerliğini arttırıyor!
Sekiz yıl önce dünyaevine giren ve bu süre zarfında birbirinden tatlı iki kızı, Lalin ve Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftimiz, kurdukları sevimli aile ile dikkat çeker hale gelmişti.
Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan, büyük bir çoğunluk tarafından sevilen ve ilgiyle takip edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nu son olarak tatilden yaptıkları paylaşımla gündemde yerini aldı!
Kızlarıyla birbirinden sevimli gönderiler paylaşan Kobal'ın paylaştığı pozlarda yüzlerini kısmen de olsa ayırt edebildiğimiz Leyla ve Lalin'in saçlarının renkleri de dikkat çekti!
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Kızların birinin annesi gibi sarışın diğerinin koyu renk olan saçları "Biri anneye biri babaya çekmiş." dedirtti!
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