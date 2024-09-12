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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Karelerinde Kızlarının Pozları "Biri Anneye Biri Babaya Çekmiş" Dedirtti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Karelerinde Kızlarının Pozları "Biri Anneye Biri Babaya Çekmiş" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 10:05

Yazın sona ermesiyle tatil sezonundan albüm niteliğinde bir gönderi paylaşan Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmziralıoğlu ve kızlarıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı. Kızların pozlarını gören kullanıcılar 'Biri anneye biri babaya çekmiş' gibi yorumlarda bulundu.

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Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren güzeller güzeli Sinem Kobal ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu magazinin en gözde çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren güzeller güzeli Sinem Kobal ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu magazinin en gözde çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hem ekranlarda hem de özel yaşamlarında dikkat çekici bir uyum sergileyen çift, yıllar geçtikçe halkın ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sinem Kobal’ın "Selena" dizisiyle tanınması ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı kariyeri, onların medyadaki popülerliğini arttırıyor!

Hem ekranlarda hem de özel yaşamlarında dikkat çekici bir uyum sergileyen çift, yıllar geçtikçe halkın ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sinem Kobal’ın "Selena" dizisiyle tanınması ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı kariyeri, onların medyadaki popülerliğini arttırıyor!

Sekiz yıl önce dünyaevine giren ve bu süre zarfında birbirinden tatlı iki kızı, Lalin ve Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftimiz, kurdukları sevimli aile ile dikkat çeker hale gelmişti.

Sekiz yıl önce dünyaevine giren ve bu süre zarfında birbirinden tatlı iki kızı, Lalin ve Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çiftimiz, kurdukları sevimli aile ile dikkat çeker hale gelmişti.

Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan, büyük bir çoğunluk tarafından sevilen ve ilgiyle takip edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nu son olarak tatilden yaptıkları paylaşımla gündemde yerini aldı!

Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan, büyük bir çoğunluk tarafından sevilen ve ilgiyle takip edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nu son olarak tatilden yaptıkları paylaşımla gündemde yerini aldı!

Kızlarıyla birbirinden sevimli gönderiler paylaşan Kobal'ın paylaştığı pozlarda yüzlerini kısmen de olsa ayırt edebildiğimiz Leyla ve Lalin'in saçlarının renkleri de dikkat çekti!

Kızlarıyla birbirinden sevimli gönderiler paylaşan Kobal'ın paylaştığı pozlarda yüzlerini kısmen de olsa ayırt edebildiğimiz Leyla ve Lalin'in saçlarının renkleri de dikkat çekti!
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Kızların birinin annesi gibi sarışın diğerinin koyu renk olan saçları "Biri anneye biri babaya çekmiş." dedirtti!

Kızların birinin annesi gibi sarışın diğerinin koyu renk olan saçları "Biri anneye biri babaya çekmiş." dedirtti!
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