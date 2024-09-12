Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Karelerinde Kızlarının Pozları "Biri Anneye Biri Babaya Çekmiş" Dedirtti

Yazın sona ermesiyle tatil sezonundan albüm niteliğinde bir gönderi paylaşan Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmziralıoğlu ve kızlarıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı. Kızların pozlarını gören kullanıcılar 'Biri anneye biri babaya çekmiş' gibi yorumlarda bulundu.