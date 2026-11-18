Feng Shui'ye Göre Evindeki Dağınık Köşeler Hayatında Neyin Tıkandığını Gösteriyor
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Evinizde hep aynı köşelerin dağıldığını fark ettiniz mi?
Feng Shui, evleri 'qi' adı verilen enerjinin rahatça dolaşacağı biçimde düzenlemeye dayanan bir Çin öğretisi. Uygulayıcılara göre dağınıklık bu enerjinin tıkandığı yerleri gösteriyor ve her bölgenin hayatta karşılık geldiği bir alan var. İşte Feng Shui'ye göre evdeki dağınık bölgelerin anlamları.
1. Kıyafetlerin biriktiği sandalye
2. Ayakkabı ve eşyalarla dolu giriş
3. Giyilmeyen kıyafetlerle tıka basa dolap
4. Eşya deposuna dönen yatak altı
5. Kâğıt yığınlarının altında kalan çalışma masası
6. Bulaşıkların biriktiği mutfak
7. Kırık eşyalar ve çatlak aynalar
8. Kuruyup unutulan bitkiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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