Feng Shui'de dağınıklık durgun enerji olarak görülüyor. Hep aynı sandalyede biriken kıyafetler ise sürekli ertelenen küçük kararlarla ilişkilendiriliyor: 'Bunu yıkasam mı, dolaba mı kaldırsam?' sorusunun cevapsız kaldığı her parça yığına ekleniyor.

Psikologlar da bu alışkanlığı tembellikten çok karar yorgunluğuna bağlıyor.