Psikolojiye Göre Kıyafetleri Sandalye Üzerinde Biriktirmenin Anlamı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 17:34

Sadece bir kez giydiğiniz ve yıkamak istemediğiniz, ancak yakın gelecekte tekrar giyeceğinizi düşündüğünüz için dolabınıza geri koymak da istemediğiniz kıyafetler oldu mu? Bu soruya birçok kişinin 'evet' dediğini duyar gibiyiz. Kıyafet yığınları, kulağa hiç de yabancı gelmiyor.

Peki bu kıyafet yığının ardındaki psikolojik neden nedir?

Bu görüntü size de tanıdık geliyor mu?

Bir kez giydiğiniz veya seyahatten getirdiğiniz o kıyafeti yıkamak istemiyorsunuz, ancak dolabınıza asacak kadar temiz olduğunu da düşünmüyorsunuz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) koçu Jeff Rice, bu durumu yaklaşık 5 milyon kez izlenen bir TikTok videosunda açıkladı.

Rice, “Yer dolabı dediğimiz terim, genellikle yerde, temiz veya 'tam kirlenmemiş' kıyafetleri bıraktığımız yeri tarif etmek için kullandığımız bir terimdir.' dedi. Uzmanlara göre bu alışkanlık, bireylerde DEHB olduğuna dair bir gösterge olabilir.

Ohio, Columbus'taki Focused Mind ADHD Danışmanlık Merkezi'nde terapist olan Billy Roberts 'DEHB, motivasyon, planlama, çalışma belleği, organizasyon ve öz denetimi kontrol eden beynin yürütücü işlevlerini etkiler' diyor. 'Sıkıcı bir görevle karşı karşıya kaldığında, DEHB'li beyin bunalır ve daha ilginç görevler aramaya başlar. Çamaşır yıkamak gibi sıkıcı işler özellikle sinir bozucu olabilir çünkü birikerek DEHB'li birçok kişinin inanılmaz derecede bunalmasına ve görevi daha da fazla ertelemesine yol açar.'

Yürütücü işlev yönüne ek olarak, çamaşır yıkamak kısa süreli hafızayı da içerir ve bu da DEHB'li kişiler için zorlu bir alan olabilir!

Ayrıca zaman algınız zayıfladığında, kıyafetlerinizi yerleştirmenin aşırı uzun zaman alacağını düşünebilirsiniz.

Rice'ın videosunda değindiği bir diğer konu ise, DEHB'li birçok kişinin 'zaman algısı bozukluğu' yaşama eğiliminde olması. Uzman isim 'Bu durum, daha önce sayısız kez gerçekleştirdiğiniz bir görev olsa bile, bir görevin ne kadar süreceğini doğru bir şekilde tahmin etmeyi zorlaştırıyor.' diyor. Bu nedenle kıyafetlerinizi dolaba kaldırmak gibi 'çok zaman almayan' bir işten bile kaçabilirsiniz.

Peki bu kıyafet yığınlarıyla nasıl baş edebilirsiniz?

Bir işin ne kadar zaman alacağına dair somut verilere sahip olmak, DEHB'li beynin süreci olduğundan daha büyük bir şey haline getiren 'duygusal kısmını kontrol etmesine' yardımcı oluyor. Böylece, beynin entelektüel tarafı devreye giriyor ve sıradan görevle başa çıkmasını sağlıyor. Yani gözünüzde büyüyen bir işe başlamadan önce kronometre kurmak sizi rahatlatabilir.

Ayrıca yapacağınız işi daha keyifli hale getirmek de bir yöntem olabilir. Uzman isim 'Yeniliği artırmanın yollarını arayın: Bunu bir oyuna dönüştürün, yaparken yeni müzikler dinleyin veya bir görev tamamlandığında kendinizi ödüllendirin.' diyor. 

Örneğin, çamaşır yığınını hallettikten sonra en sevdiğiniz dizinin bir veya iki bölümünü izlemeye ne dersiniz?

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
