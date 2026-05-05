Psikolojiye Göre Kıyafetleri Sandalye Üzerinde Biriktirmenin Anlamı

Bir kez giydiğiniz veya seyahatten getirdiğiniz o kıyafeti yıkamak istemiyorsunuz, ancak dolabınıza asacak kadar temiz olduğunu da düşünmüyorsunuz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) koçu Jeff Rice, bu durumu yaklaşık 5 milyon kez izlenen bir TikTok videosunda açıkladı.

Rice, “Yer dolabı dediğimiz terim, genellikle yerde, temiz veya 'tam kirlenmemiş' kıyafetleri bıraktığımız yeri tarif etmek için kullandığımız bir terimdir.' dedi. Uzmanlara göre bu alışkanlık, bireylerde DEHB olduğuna dair bir gösterge olabilir.

Ohio, Columbus'taki Focused Mind ADHD Danışmanlık Merkezi'nde terapist olan Billy Roberts 'DEHB, motivasyon, planlama, çalışma belleği, organizasyon ve öz denetimi kontrol eden beynin yürütücü işlevlerini etkiler' diyor. 'Sıkıcı bir görevle karşı karşıya kaldığında, DEHB'li beyin bunalır ve daha ilginç görevler aramaya başlar. Çamaşır yıkamak gibi sıkıcı işler özellikle sinir bozucu olabilir çünkü birikerek DEHB'li birçok kişinin inanılmaz derecede bunalmasına ve görevi daha da fazla ertelemesine yol açar.'

Yürütücü işlev yönüne ek olarak, çamaşır yıkamak kısa süreli hafızayı da içerir ve bu da DEHB'li kişiler için zorlu bir alan olabilir!