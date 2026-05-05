Haberler
Yaşam
Çöp Diye Atıyoruz Halbuki Topuk Çatlaklarından 15 Dakikada Kurtulmayı Sağlıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 11:40

Ayak topuklarında meydana gelen çatlaklar hem estetik olarak kötü bir görüntü oluşturuyor hem de arttığı zaman bizleri rahatsız ediyor. Topuk çatlakları için piyasada pek çok krem bulunuyor. Fakat bu kremlere gerek kalmadan topuk çatlaklarından sizi kurtarabilecek bir yöntem var. Üstelik bu yöntem, evinizde çöp diye attığınız bir malzemede saklı!

Topuk çatlakları için evde kolayca uygulanabilecek doğal yöntemler var.

Ayak tabanlarında zaman içerisinde oluşan çatlaklar, hem estetik açıdan hem de sağlık açısından bizleri olumsuz etkiliyor. Yürüyüş konforunu bile değiştirebilen topuk çatlakları için piyasada türlü kremler bulunuyor. Fakat bu kremlerin yerini alabilecek bazı doğal yöntemler de var.

Topuk çatlaklarını evde iyileştirmek için ve yeniden oluşmasını engellemek için uygulanabilecek yöntemlerden bazıları şu şekilde:

  • Ayaklarınızı 20 dakika süre ile sabunlu suda bekletin. Ardından ponza taşı ile peeling uygulayın ve ayaklarınızı tamamen kurulayın.

  • Sıvı alımını arttırın.

  • Geceleri yatmadan önce vazelin sürün.

  • Sandalet yerine kapalı ayakkabılar kullanın.

Topuk çatlağına en iyi doğal çözüm cevizde saklı!

Doğal yöntemler arasında en dikkat çekenlerden birisi de ceviz kabuğu. Ceviz kabuğu, içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde topuklardaki sertleşmiş derinin yumuşamasına yardımcı oluyor. Hem topuk çatlaklarını azaltıyor hem de yeniden oluşmasını engelliyor.

Peki nasıl uygulanır?

Öncelikle ceviz kabuklarını suda yaklaşık yarım saat kaynatın. Ardından bu suyu genişçe bir kaba alın ve biraz soğumasını bekleyin. Ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika, topuk bölgeniz yumuşayana kadar bekletin. Bu uygulamayı düzenli yaptığınızda, sertleşmiş topuklarınız yumuşayacak!

Ancak dikkat!

Bu tarz uygulamalarda ayaklarınızı yumuşatmayı ihmal etmeyin. Sert müdahaleler, ayaklarınızın tahriş olmasına neden olur. Ayrıca sonrasında nemlendirmeyi de ihmal etmeyin. Bu önerinin sadece destekleyici olabileceğini unutmayın.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
