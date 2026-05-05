Faydaları Saymakla Bitmiyor: Vakumlayıp Avrupa'ya Satıyorlar!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 10:48

Türkiye'nin enginar ihtiyacının büyük bölümü, İzmir'in Urla ilçesinden karşılanıyor. Enginar, hem karaciğer dostu olarak biliniyor hem de kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Sakız enginarda hasat hızla devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde yılda yaklaşık 2 bin tonluk enginar üretimi gerçekleştiriliyor.

İl genelinde ağırlıklı olarak Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Torbalı ilçelerindeki yaklaşık 8 bin dekarlık alanda, yılda 11 bin ton civarında ürün elde ediliyor. Urla'da ise tek başına 2 bin ton üretim yapılıyor. Bu nedenle enginar, Urla'nın büyük bir geçim kaynağı.

Bölgenin ideal ikliminde yetişen ve coğrafi işaret alarak tescillenen sakız enginarı, yapraklarıyla birlikte tüketilebiliyor.

Tarlada 30, pazarda 50 liraya satılıyor.

Tescilli ürünün rekoltesi, bu sene ocak ve şubat aylarındaki verimli yağışların doğal bir gübre etkisi oluşturmasıyla yüzde 20 oranında arttı. 

Sakız enginarı, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor ve en çok da karaciğere sağladığı faydayla biliniyor. Karaciğerin temizlenmesinde ve hücrelerin yenilenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca kolesterolü dengeliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, safra üretimini destekliyor ve kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Enginar, zeytinyağlı yemeği, dolması, salatası ve pilavıyla sofralarımızı süslemeye devam ediyor.

Sakız enginarının Urla yarımadasına mahsus bir ürün olduğunu belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan'ın ifadeleri ise şu şekilde:

'Üreticilerimizin büyük bir kısmı, enginarı kendisi soyup işleyerek internet üzerinden vakumlu şekilde satmaya başladı. Bu ürünler Türkiye'nin her tarafına, hatta Avrupa'nın bazı ülkelerine de gidiyor.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
