Faydaları Saymakla Bitmiyor: Vakumlayıp Avrupa'ya Satıyorlar!

Tescilli ürünün rekoltesi, bu sene ocak ve şubat aylarındaki verimli yağışların doğal bir gübre etkisi oluşturmasıyla yüzde 20 oranında arttı.

Sakız enginarı, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor ve en çok da karaciğere sağladığı faydayla biliniyor. Karaciğerin temizlenmesinde ve hücrelerin yenilenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca kolesterolü dengeliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, safra üretimini destekliyor ve kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Enginar, zeytinyağlı yemeği, dolması, salatası ve pilavıyla sofralarımızı süslemeye devam ediyor.

Sakız enginarının Urla yarımadasına mahsus bir ürün olduğunu belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan'ın ifadeleri ise şu şekilde:

'Üreticilerimizin büyük bir kısmı, enginarı kendisi soyup işleyerek internet üzerinden vakumlu şekilde satmaya başladı. Bu ürünler Türkiye'nin her tarafına, hatta Avrupa'nın bazı ülkelerine de gidiyor.'