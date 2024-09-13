40 Yaşına Basan Aslı Enver'in Saçındaki Beyazlara "Böyle Doğalı Görülmedi!" Yorumları Yapıldı
40 Yaşına Basan Aslı Enver'in Saçındaki Beyazlara "Böyle Doğalı Görülmedi!" Yorumları Yapıldı
Güzeller güzeli Aslı Enver'ın son yaptığı paylaşımda saçına düşen aklar dikkat çekti. Doğallığıyla beğeni kazanan Enver'in bu paylaşımı övgü yağmuruna tutuldu!
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, son dönemdeki projeleri ve özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Özellikle Kızı Elay'la sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin beğenisini toplayan Enver şu sıralar kendini bebeğine adamış durumda.
Hal böyle olunca hem eşiyle hem de kızıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye başlayan Enver'in hem doğallığına hem de sevimli ailesine durmadan beğeni yağıyor!
Mayıs ayında 40 yaşında basan güzel oyuncu adından yine yeni pozlarıyla bahsettirdi! Doğallığı ve samimi tavırlarına sık sık övgü yağdırılan isim yine çok beğenildi.
Saçındaki beyazlarla ilgi odağı olan Enver'in paylaşımına "Böyle doğallık görülmedi." gibi yorumlar yapıldı.
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