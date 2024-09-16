Dedeye de Ada'ya da Nazar Değmesin: Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in Kızının Tavırları Hayran Bıraktı!
Dedeye de Ada'ya da Nazar Değmesin: Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in Kızının Tavırları Hayran Bıraktı!
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in dünya güzeli kızı Ada, dedesine derdiğini tane tane anlattığı anlarla sosyal medyanın gündemine oturdu! Ada'nın akıcı konuşması ve kendini ifade etme şekli ayrı, dedenin Ada'ya anlayışı ayrı olay oldu!
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Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014'te yılında evlenmişti. Çok da şeker ve samimi gözüken bir ilişkileri vardı hatırlarsanız.
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2017 yılında kızları Ada'yı kucağına alan çift, 2019 yılında verdikleri boşanma kararıyla herkese küçük çaplı bir şok geçirtmişti.
Boşandıktan sonra arkadaş kalmayı başarabilenlerden olan eski eşler, Ada için sık sık bir araya gelmeye, tatillere gitmeye ve bir aile olarak anı biriktirmeye devam etti. Hala da ediyor!
Fakat bu sefer gündemimizde ailenin güzelliği değil, dümdüz Ada'nın güzelliği ve zarafeti var!
Melis İşiten, geçtiğimiz saatlerde Ada'nın kendisini koruma amacıyla dedesiyle tane tane konuşup derdini anlattığı anları paylaştı!
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Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇
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