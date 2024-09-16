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İrem Sak'ın Hastaneye Kaldırılan Babasından Acı Haber: Hayatını Kaybetti!

İrem Sak'ın Hastaneye Kaldırılan Babasından Acı Haber: Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 22:32

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak'ın hastaneye kaldırılan babasından acı haber geldi.

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Güzel oyuncu İrem Sak, en son Türkiye'den taşınacağı ve uzun süredir beraber olduğu basketbolcu Furkan Korkmaz ile Monaco'ya yerleşeceği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Güzel oyuncu İrem Sak, en son Türkiye'den taşınacağı ve uzun süredir beraber olduğu basketbolcu Furkan Korkmaz ile Monaco'ya yerleşeceği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak bugün baba acısıyla sarsıldı...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak bugün baba acısıyla sarsıldı...

Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

75 yaşındaki Dr. Şemsettin Sak, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

75 yaşındaki Dr. Şemsettin Sak, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

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