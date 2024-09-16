İrem Sak'ın Hastaneye Kaldırılan Babasından Acı Haber: Hayatını Kaybetti!
İrem Sak'ın Hastaneye Kaldırılan Babasından Acı Haber: Hayatını Kaybetti!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak'ın hastaneye kaldırılan babasından acı haber geldi.
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Güzel oyuncu İrem Sak, en son Türkiye'den taşınacağı ve uzun süredir beraber olduğu basketbolcu Furkan Korkmaz ile Monaco'ya yerleşeceği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak bugün baba acısıyla sarsıldı...
Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
75 yaşındaki Dr. Şemsettin Sak, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.
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