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Bir Fıçı İçinde Elleri Kolları Bağlı Şekilde Ölü Bulunmuştu: Emekli Profesörün Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı!

Bir Fıçı İçinde Elleri Kolları Bağlı Şekilde Ölü Bulunmuştu: Emekli Profesörün Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 20:08

Dün sabah belediye işçileri tarafından bir fıçının içinde eli kolu bağlanmış vaziyette ölü bulunan emekli profesör Selahattin Doludeniz'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı...

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Dün sabah saatlerinde Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ustalar Mahallesi'nde çöpleri toplamaya giden belediye işçileri, fıçı içinde elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesediye karşılaşmıştı.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ustalar Mahallesi'nde çöpleri toplamaya giden belediye işçileri, fıçı içinde elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesediye karşılaşmıştı.

Otopsi sonucunda fıçı içerisinde bulunan cesedin Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Otopsi sonucunda fıçı içerisinde bulunan cesedin Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olayla ilgili kan donduran bir gelişme yaşandı. Geniş çaplı bir soruşturma başlatan ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Çelişkili ifadeleri sebebiyle önce gözaltına alınan şüpheliye nöbetçi hakimlik tarafından tutuklama kararı verildi.

Olayla ilgili kan donduran bir gelişme yaşandı. Geniş çaplı bir soruşturma başlatan ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Çelişkili ifadeleri sebebiyle önce gözaltına alınan şüpheliye nöbetçi hakimlik tarafından tutuklama kararı verildi.

Emekli profesörün öz oğlu Doludeniz'in ifadesi de ortaya çıktı... Babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu belirten, bu nedenle de kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğündeyse babasını ölü bulduğunu söyleyen Oğuz Doludeniz, babasının cansız bedenini çöp alanına götürerek fıçının içine kendisinin koyduğunu da itiraf etti. "Eve geldiğimde babam ölüydü, fıçıya koyup çöplüğe bıraktım" dedi.

Emekli profesörün öz oğlu Doludeniz'in ifadesi de ortaya çıktı... Babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu belirten, bu nedenle de kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğündeyse babasını ölü bulduğunu söyleyen Oğuz Doludeniz, babasının cansız bedenini çöp alanına götürerek fıçının içine kendisinin koyduğunu da itiraf etti. "Eve geldiğimde babam ölüydü, fıçıya koyup çöplüğe bıraktım" dedi.

Otopsiden çıkan sonuca göre yapılan profesörün cansız bedeninde ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmadı. Selahattin Doludeniz'in ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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