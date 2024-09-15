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Mersin'de Kan Donduran Olay: Emekli Profesör Elleri ve Ayakları Bağlı Şekilde Bir Fıçı İçinde Ölü Bulundu

Mersin'de Kan Donduran Olay: Emekli Profesör Elleri ve Ayakları Bağlı Şekilde Bir Fıçı İçinde Ölü Bulundu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 20:50

Mersin'de yaşayan emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni çöplükte bulundu. Prof. Dr. Doludeniz'in plastik fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Ustalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöpleri toplamaya giden belediye işçileri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Ustalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöpleri toplamaya giden belediye işçileri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Belediye işçileri, bir plastik fıçı içinde elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesediye karşılaştı.

Belediye işçileri, bir plastik fıçı içinde elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesediye karşılaştı.

Görevlilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi, ceset Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görevlilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi, ceset Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ceset üzerinde yapılan otopside, fıçı içerisinde bulunan cesedin Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi.

Ceset üzerinde yapılan otopside, fıçı içerisinde bulunan cesedin Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi.

Yetkililer, kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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