Mersin'de Kan Donduran Olay: Emekli Profesör Elleri ve Ayakları Bağlı Şekilde Bir Fıçı İçinde Ölü Bulundu

Mersin'de yaşayan emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni çöplükte bulundu. Prof. Dr. Doludeniz'in plastik fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.