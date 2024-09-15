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Trafikten Men Edilmek İstendi, Ateşe Verdiği Minibüse Kendini Kilitledi!

Trafikten Men Edilmek İstendi, Ateşe Verdiği Minibüse Kendini Kilitledi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 19:47

Adana'da 47 yaşındaki bir sürücüye ait belgelerin eksik olduğu tespit edildi. Trafikten men edilmek istenen sürücü kendisini minibüse kilitledi daha sonra aracı ateşe verdi.

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Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda denetleme yapan etkipler, 47 yaşındaki bir şoförün kullandığı servis minibüsünü durdurdu.

Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda denetleme yapan etkipler, 47 yaşındaki bir şoförün kullandığı servis minibüsünü durdurdu.

Belgelerinin eksik olduğu tespit edilen sürücüyü trafikten men etmek için işlemleri başlatan ekiplere karşı sürücü direniş gösterdi.

Belgelerinin eksik olduğu tespit edilen sürücüyü trafikten men etmek için işlemleri başlatan ekiplere karşı sürücü direniş gösterdi.

Sürücü, minibüsün kapılarını kilitleyip aracı ateşe verdi. Bunun üzerine ekipler kapıyı zorla açıp sürücüyü yaralı halde araçtan aşağı indirdi.

Sürücü, minibüsün kapılarını kilitleyip aracı ateşe verdi. Bunun üzerine ekipler kapıyı zorla açıp sürücüyü yaralı halde araçtan aşağı indirdi.

Minibüsteki yangın ise çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 47 yaşındaki vatandaş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Minibüsteki yangın ise çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 47 yaşındaki vatandaş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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