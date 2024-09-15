Boşanmayı Düşünenlere Birtakım Minnoş Tavsiyeler
Boşanmayı Düşünenlere Birtakım Minnoş Tavsiyeler
Hiçbir kimse mutsuz olmak için evlenmez. Aşkının peşinden koşup evlenenler ise zaman içerisinde gerçek aşkı bulamadıkları için boşanmayı seçiyor. E haklılar. Mutsuz bir evlilik ömrün süresini de azaltıyor! Gelin pazar pazar bir sözlük yazarının boşanmayı düşünenlere verdiği tavsiyeleri dinleyelim.
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Evliliğiniz sizi strese sokuyorsa, eve vardığınızda rahatlamak yerine gerim gerim geriliyorsanız bilin ki bu negatif enerji sizi mahvediyor. Gelin siz umutsuzluğa kapılmayın, uçan kuşları izleyin ve sizi mutlu edebilecek farklı ihtimalleri gözden geçirin.
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Sevgi tek başına yeterli bir şey değil. Karşılıklı bir sevgi, aşk ya da adı her neyse varsa zaten kimse engel olamaz, önüne geçemez. Sevmek güzel ama karşılıklı sevmek asıl güzel olan.
Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, kabul. Mevcut düzen içinde yarattığın konfor alanını terk etmek de zor. Ama insan her şeye alışmıyor mu? Neden tembelleşelim ki?
"Çok emek verdim" diyenler için gelsin: İlk defa mı bir şeye emek veriyorsun? Bebektin ve emeklerken de emek harcadın. Takılma emeklere. Başka güzellikleri 'emek' uğruna harcama!
Toplum baskısının esiri olup mutsuzluğu seçip hayat sürenden çalmak mı? Aşkının peşinden gidip daha önce tatmadığın mutluluklara varmak mı? Yenilikte güzellik vardır, gel sen yeniyi seç!
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