Boşanmayı Düşünenlere Birtakım Minnoş Tavsiyeler

Hiçbir kimse mutsuz olmak için evlenmez. Aşkının peşinden koşup evlenenler ise zaman içerisinde gerçek aşkı bulamadıkları için boşanmayı seçiyor. E haklılar. Mutsuz bir evlilik ömrün süresini de azaltıyor! Gelin pazar pazar bir sözlük yazarının boşanmayı düşünenlere verdiği tavsiyeleri dinleyelim.