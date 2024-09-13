Boğaziçi Üniversitesi'nde Dikkat Çeken Çeviri: 'Personel Dinlenme Odası'na 'Staff Listening Room' Dediler!
Boğaziçi Üniversitesi'nde Dikkat Çeken Çeviri: 'Personel Dinlenme Odası'na 'Staff Listening Room' Dediler!
İngilizce cümleleri Türkçeye çevirirken zaman zaman büyük hatalar yapılabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dinlenme odasının kapısındaki bir çeviri dikkat çekti.
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Politik Yol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dinlenme odasının kapısında dikkat çeken bir çeviriye imza atıldı.
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'Personel dinlenme odası' cümlesinin çevirisi kullanımında bir hataya imza atıldı ve çeviri 'staff listening room' olarak yapıldı.
'Dinlenme' kelimesi İngilizcede örneğin müzik dinlemek için kullanıldığında 'listening' anlamına gelebiliyor.
Ancak 'dinlenme' kelimesi rahatlamak anlamında kullanıldığında 'resting' tercih edilmeli. Söz konusu hatanın Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması ise dikkat çekici bulundu.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
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