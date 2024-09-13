Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Boğaziçi Üniversitesi'nde Dikkat Çeken Çeviri: 'Personel Dinlenme Odası'na 'Staff Listening Room' Dediler!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Dikkat Çeken Çeviri: 'Personel Dinlenme Odası'na 'Staff Listening Room' Dediler!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 21:58

İngilizce cümleleri Türkçeye çevirirken zaman zaman büyük hatalar yapılabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dinlenme odasının kapısındaki bir çeviri dikkat çekti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Politik Yol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dinlenme odasının kapısında dikkat çeken bir çeviriye imza atıldı.

Politik Yol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dinlenme odasının kapısında dikkat çeken bir çeviriye imza atıldı.

'Personel dinlenme odası' cümlesinin çevirisi kullanımında bir hataya imza atıldı ve çeviri 'staff listening room' olarak yapıldı.

'Personel dinlenme odası' cümlesinin çevirisi kullanımında bir hataya imza atıldı ve çeviri 'staff listening room' olarak yapıldı.

'Dinlenme' kelimesi İngilizcede örneğin müzik dinlemek için kullanıldığında 'listening' anlamına gelebiliyor.

'Dinlenme' kelimesi İngilizcede örneğin müzik dinlemek için kullanıldığında 'listening' anlamına gelebiliyor.

Ancak 'dinlenme' kelimesi rahatlamak anlamında kullanıldığında 'resting' tercih edilmeli. Söz konusu hatanın Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması ise dikkat çekici bulundu.

Ancak 'dinlenme' kelimesi rahatlamak anlamında kullanıldığında 'resting' tercih edilmeli. Söz konusu hatanın Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması ise dikkat çekici bulundu.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın