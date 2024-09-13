'Bizim Çocuklar' XL Oldu: A Milli Takım'ın Şişman Halleri Esnafa, TIR'cıya, Eser Yenenler'e Benzetildi!
'Bizim Çocuklar' XL Oldu: A Milli Takım'ın Şişman Halleri Esnafa, TIR'cıya, Eser Yenenler'e Benzetildi!
Onların her biri, tek tek milli gururumuz, canımız, ciğerimiz, kıymetlimiz. Euro 2024'te hepimize büyük bir gurur yaşatan 'Bizim Çocuklar' kulüp kariyerlerinde de parıl parıl parıldıyor. E haliyle onlar üzerinden mizah yapanlar da en az onlar kadar yüzümüzü güldürüyor!
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Euro 2024'teki performanslarıyla göz dolduran ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan 'Bizim Çocuklar' Instagram'daki '@shopolojim' hesabı tarafından 'fotoşok'landı, ortaya yüz gülümseten kareler çıktı!
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Serie A devi Juventus'ta forma giyen 2005 doğumlu Kenan Yıldız.
Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan 1999 doğumlu eski Fenerbahçeli sol bek Ferdi Kadıoğlu.
La Liga devi Real Madrid forması giyen 2005 doğumlu 'Altın Çocuk' yani Arda Güler.
Galatasaray'ın 2000 doğumlu sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz.
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Beşiktaş'ın 1989 doğumlu kalecisi Mert Günok.
Portekiz kulübü Benfica'ya transfer olan Galatasaray'ın 1998 doğumlu eski sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu.
Instagram kullanıcılarının yaptıkları yorumlardan bazıları ise şöyle:
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