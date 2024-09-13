'Bizim Çocuklar' XL Oldu: A Milli Takım'ın Şişman Halleri Esnafa, TIR'cıya, Eser Yenenler'e Benzetildi!

Onların her biri, tek tek milli gururumuz, canımız, ciğerimiz, kıymetlimiz. Euro 2024'te hepimize büyük bir gurur yaşatan 'Bizim Çocuklar' kulüp kariyerlerinde de parıl parıl parıldıyor. E haliyle onlar üzerinden mizah yapanlar da en az onlar kadar yüzümüzü güldürüyor!

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