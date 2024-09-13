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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 16:37

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

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1. Gece saatlerinde Kuzey Kore ışıksız, Güney Kore ise ışıl ışıl.

1. Gece saatlerinde Kuzey Kore ışıksız, Güney Kore ise ışıl ışıl.

2. Rusya'nın topoğrafyası.

2. Rusya'nın topoğrafyası.

3. Şili ve Arjantin sınırı daha iyi örneklendirilemezdi!

3. Şili ve Arjantin sınırı daha iyi örneklendirilemezdi!

4. Bosna Hersek'in Adriyatik Denizi'ne sadece çok ufak bir kıyısı var.

4. Bosna Hersek'in Adriyatik Denizi'ne sadece çok ufak bir kıyısı var.

5. Koca dünya bir kedi ve Avustralya da onun oyuncağı olabilir mi? Sadece bir soru...

5. Koca dünya bir kedi ve Avustralya da onun oyuncağı olabilir mi? Sadece bir soru...
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6. Kedi demişken... Pakistan haritasını bir köpeğe benzetenlerin sayısı da bir hayli fazla!

6. Kedi demişken... Pakistan haritasını bir köpeğe benzetenlerin sayısı da bir hayli fazla!

7. Mısır'daki nüfus yoğunluğu çoğunlukla kuzeyde toplanmış durumda.

7. Mısır'daki nüfus yoğunluğu çoğunlukla kuzeyde toplanmış durumda.

8. Almanya'da bölgelere göre en çok hangi ülkeden gelen göçmenleri gösteren harita. Türkiye'den gelenler ağırlıkta.

8. Almanya'da bölgelere göre en çok hangi ülkeden gelen göçmenleri gösteren harita. Türkiye'den gelenler ağırlıkta.

9. Mavi renkteki ülkelerde doğanlar doğum sebebiyle vatandaşlık alabilirken kırmızı renkte ise bebeğin ailesinin nereli olduğu dikkate alınıyor.

9. Mavi renkteki ülkelerde doğanlar doğum sebebiyle vatandaşlık alabilirken kırmızı renkte ise bebeğin ailesinin nereli olduğu dikkate alınıyor.

10. E bir noktada dünya haritasına benziyor!

10. E bir noktada dünya haritasına benziyor!

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