İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gece saatlerinde Kuzey Kore ışıksız, Güney Kore ise ışıl ışıl.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Rusya'nın topoğrafyası.
3. Şili ve Arjantin sınırı daha iyi örneklendirilemezdi!
4. Bosna Hersek'in Adriyatik Denizi'ne sadece çok ufak bir kıyısı var.
5. Koca dünya bir kedi ve Avustralya da onun oyuncağı olabilir mi? Sadece bir soru...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kedi demişken... Pakistan haritasını bir köpeğe benzetenlerin sayısı da bir hayli fazla!
7. Mısır'daki nüfus yoğunluğu çoğunlukla kuzeyde toplanmış durumda.
8. Almanya'da bölgelere göre en çok hangi ülkeden gelen göçmenleri gösteren harita. Türkiye'den gelenler ağırlıkta.
9. Mavi renkteki ülkelerde doğanlar doğum sebebiyle vatandaşlık alabilirken kırmızı renkte ise bebeğin ailesinin nereli olduğu dikkate alınıyor.
10. E bir noktada dünya haritasına benziyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın