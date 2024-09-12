Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
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Birleşik Krallık'taki bu kapının geçmişinin 1050'li yıllara uzandığı düşünülüyor!
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'Ponzi şeması'yla tanınan İtalyan dolandırıcı Charles Ponzi
1665 yılında Londra'da sadece bir hafta içinde hayatını kaybeden insanların listesi.
1921 yılında ilk 'Miss America' yarışmasını kazanan kadın Margaret Gorman.
Mısır Firavunu Tutankhamun'un 20'nci yüzyılda keşfedilen mezarından bulunanlar.
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1874'te inşa edilen ve 1955'te yıkılan ABD'deki Cincinnati Halk Kütüphanesi'nden bir görüntü.
19 santimetre uzunluğundaki burnuyla bir rekoru elinde bulunduran İngiliz Thomas Wedders'ın balmumu heykeli.
ABD'de Abraham Lincoln'ün 1865'teki ikinci görevine başlama töreninden bir kare.
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