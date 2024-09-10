20 Dakikada 4.2 Milyon Dolar Kaybettiler: Yanlış Fiyatlandırma Yüzünden İflas Tehlikesiyle Karşı Karşıyalar!

Çamaşır makinesi satışı yapan Çin merkezli bir şirket, ufak ama bir o kadar da büyük bir fiyatlandırma hatası yüzünden iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 30 milyon yuan (yaklaşık 143 milyon TL) tutarındaki zararı kapatmanın derdine düşen şirket, müşterilerinden özür diledi.

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