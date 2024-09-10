20 Dakikada 4.2 Milyon Dolar Kaybettiler: Yanlış Fiyatlandırma Yüzünden İflas Tehlikesiyle Karşı Karşıyalar!
20 Dakikada 4.2 Milyon Dolar Kaybettiler: Yanlış Fiyatlandırma Yüzünden İflas Tehlikesiyle Karşı Karşıyalar!
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Çamaşır makinesi satışı yapan Çin merkezli bir şirketin çalışanı, internet satışında yanlış fiyatlandırma yapınca çalıştığı kurumu zora soktu.
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Firmanın ürettiği çamaşır makinelerinin fiyatları bir çalışanın hatası yüzünden internette 20 dakika boyunca dev bir indirim yapılmış gibi gözüktü.
Bu 20 dakika içinde toplam 70 milyon yuan (yaklaşık 334 milyon TL) değerindeki çamaşır makineleri sadece 40 milyon yuan (yaklaşık 191 milyon TL) olarak gözüktü.
Hatayı yapan çirket çalışanı, firmanın yönlendirmesiyle bir özür videosu yayınladı ve 30 milyon yuan (yaklaşık 143 milyon TL) değerindeki zararı karşılayamayacağını belirterek müşterilerin siparişleri iptal etmesi ricasında bulundu.
Söz konusu hatalı satışın iptali için mahkemeye başvuran şirket, gerçekten bir hata yaptığını kanıtlamak zorunda. Müşterilerinin özür videosun kayıtsız kalması ve mahkemede yeterli kanıt sunulamaması halinde şirket iflasla baş başa kalabilir.
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