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20 Dakikada 4.2 Milyon Dolar Kaybettiler: Yanlış Fiyatlandırma Yüzünden İflas Tehlikesiyle Karşı Karşıyalar!

20 Dakikada 4.2 Milyon Dolar Kaybettiler: Yanlış Fiyatlandırma Yüzünden İflas Tehlikesiyle Karşı Karşıyalar!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 14:48

Çamaşır makinesi satışı yapan Çin merkezli bir şirket, ufak ama bir o kadar da büyük bir fiyatlandırma hatası yüzünden iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 30 milyon yuan (yaklaşık 143 milyon TL) tutarındaki zararı kapatmanın derdine düşen şirket, müşterilerinden özür diledi.

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Çamaşır makinesi satışı yapan Çin merkezli bir şirketin çalışanı, internet satışında yanlış fiyatlandırma yapınca çalıştığı kurumu zora soktu.

Çamaşır makinesi satışı yapan Çin merkezli bir şirketin çalışanı, internet satışında yanlış fiyatlandırma yapınca çalıştığı kurumu zora soktu.

Firmanın ürettiği çamaşır makinelerinin fiyatları bir çalışanın hatası yüzünden internette 20 dakika boyunca dev bir indirim yapılmış gibi gözüktü.

Firmanın ürettiği çamaşır makinelerinin fiyatları bir çalışanın hatası yüzünden internette 20 dakika boyunca dev bir indirim yapılmış gibi gözüktü.

Bu 20 dakika içinde toplam 70 milyon yuan (yaklaşık 334 milyon TL) değerindeki çamaşır makineleri sadece 40 milyon yuan (yaklaşık 191 milyon TL) olarak gözüktü.

Bu 20 dakika içinde toplam 70 milyon yuan (yaklaşık 334 milyon TL) değerindeki çamaşır makineleri sadece 40 milyon yuan (yaklaşık 191 milyon TL) olarak gözüktü.

Hatayı yapan çirket çalışanı, firmanın yönlendirmesiyle bir özür videosu yayınladı ve 30 milyon yuan (yaklaşık 143 milyon TL) değerindeki zararı karşılayamayacağını belirterek müşterilerin siparişleri iptal etmesi ricasında bulundu.

Hatayı yapan çirket çalışanı, firmanın yönlendirmesiyle bir özür videosu yayınladı ve 30 milyon yuan (yaklaşık 143 milyon TL) değerindeki zararı karşılayamayacağını belirterek müşterilerin siparişleri iptal etmesi ricasında bulundu.

Çalışan, çektiği videoda 'Her şeyimi satsam bile zararı karşılayamam' dedi.

Söz konusu hatalı satışın iptali için mahkemeye başvuran şirket, gerçekten bir hata yaptığını kanıtlamak zorunda. Müşterilerinin özür videosun kayıtsız kalması ve mahkemede yeterli kanıt sunulamaması halinde şirket iflasla baş başa kalabilir.

Söz konusu hatalı satışın iptali için mahkemeye başvuran şirket, gerçekten bir hata yaptığını kanıtlamak zorunda. Müşterilerinin özür videosun kayıtsız kalması ve mahkemede yeterli kanıt sunulamaması halinde şirket iflasla baş başa kalabilir.

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