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'Bizim Çocuklar' İlk 20'de: İşte Dünyanın En Yüksek Kadro Değerine Sahip Milli Takımları

'Bizim Çocuklar' İlk 20'de: İşte Dünyanın En Yüksek Kadro Değerine Sahip Milli Takımları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 10:52

Futbol tutkunları için belki Euro 2024 geride kaldı ama milli maç heyecanı UEFA Uluslar Ligi'nde devam ediyor. Son olarak İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milliler, dünyanın en gözde 20 milli takımından biri olmayı başardı!

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Kadro değerlerine göre dünyanın en değerli milli takımları listesi güncellendi, 'futbolun beşiği' İngiltere, 1.47 milyar euro ile zirvede yer aldı.

Kadro değerlerine göre dünyanın en değerli milli takımları listesi güncellendi, 'futbolun beşiği' İngiltere, 1.47 milyar euro ile zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasında 1.01 milyar euro ile Euro 2024 finalinde İngiltere'yi devirip şampiyon olan İspanya'yı görüyoruz.

Listenin ikinci sırasında 1.01 milyar euro ile Euro 2024 finalinde İngiltere'yi devirip şampiyon olan İspanya'yı görüyoruz.

Listenin üçüncü sırasında Fransa yer aldı. Fransa milli takımının kadro değeri tam 1 milyar euro.

Listenin üçüncü sırasında Fransa yer aldı. Fransa milli takımının kadro değeri tam 1 milyar euro.

Avrupa'nın en güçlü milli takımlarından Portekiz dördüncü sırada listede kendine yer buldu. Portekiz'in kadro değeri 986 milyon euro.

Avrupa'nın en güçlü milli takımlarından Portekiz dördüncü sırada listede kendine yer buldu. Portekiz'in kadro değeri 986 milyon euro.

Son olarak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İzlanda'yı 3-1 deviren 'Bizim Çocuklar' da ilk 20'de yer aldı. 17'nci sırada yer alan Türkiye milli takımının kadro değeri 327.3 milyon euro.

Son olarak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İzlanda'yı 3-1 deviren 'Bizim Çocuklar' da ilk 20'de yer aldı. 17'nci sırada yer alan Türkiye milli takımının kadro değeri 327.3 milyon euro.

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