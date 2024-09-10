'Bizim Çocuklar' İlk 20'de: İşte Dünyanın En Yüksek Kadro Değerine Sahip Milli Takımları
'Bizim Çocuklar' İlk 20'de: İşte Dünyanın En Yüksek Kadro Değerine Sahip Milli Takımları
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Kadro değerlerine göre dünyanın en değerli milli takımları listesi güncellendi, 'futbolun beşiği' İngiltere, 1.47 milyar euro ile zirvede yer aldı.
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Listenin ikinci sırasında 1.01 milyar euro ile Euro 2024 finalinde İngiltere'yi devirip şampiyon olan İspanya'yı görüyoruz.
Listenin üçüncü sırasında Fransa yer aldı. Fransa milli takımının kadro değeri tam 1 milyar euro.
Avrupa'nın en güçlü milli takımlarından Portekiz dördüncü sırada listede kendine yer buldu. Portekiz'in kadro değeri 986 milyon euro.
Son olarak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İzlanda'yı 3-1 deviren 'Bizim Çocuklar' da ilk 20'de yer aldı. 17'nci sırada yer alan Türkiye milli takımının kadro değeri 327.3 milyon euro.
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