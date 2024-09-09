Ferhat Akbaş Duyurdu: Eczacıbaşı Dynavit'te Plummer'ın Sakatlığına Eylül Durgun Çare Olacak!
Ferhat Akbaş Duyurdu: Eczacıbaşı Dynavit'te Plummer'ın Sakatlığına Eylül Durgun Çare Olacak!
Milli takım sezonu bitti, kulüp sezonu başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Kuşadası'ndaki hazırlık turnuvasıyla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit'te yeni transfer smaçör Kathryn Plummer'ın beklenmedik sakatlığı kafaları karıştırmıştı. Takımın koçu Ferhat Akbaş, smaçör rotasyonu için düşünülen o beklenmedik ismi açıkladı!
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Eczacıbaşı Dynavit'te geçen sezon 5 kişiden oluşan kalabalık smaçör rotasyonunda takımla yollarını ayıran isimler Rus smaçör Irina Voronkova ve Polonyalı yıldız Martyna Czyrniańska olmuştu.
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Voronkova ve Martyna'nın boşluğunu elbette tek başına kapatabilecek çok güçlü bir isim, Imoco'dan gelmişti. ABD'li smaçör Kathryn Plummer'dan bahsediyoruz!
Ancak artık siz göz mü dersiniz ne dersiniz bilemiyoruz, Plummer milli takım sezonunda sakatlık geçirdi ve Eczacıbaşı Dynavit'in bu yılki en güçlü transferinin sezona sakat başlayacağı kesinleşti!
Haliyle tüm gözler takımın koçu Ferhat Akbaş'a çevrildi. Son gelen iddialara göre bu sezon Sultanlar Ligi'ne yükselen Bahçelievler Belediyespor'a giden Martyna'nın takıma geri katılacağı yönündeydi.
Ancak o ismin Martyna değil 2005 doğumlu genç yetenek Eylül Durgun olduğu ortaya çıktı. Ferhat Akbaş, yeni sezon öncesinde şunları söyledi:
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"Kathryn Plummer'ın yokluğunda altyapımızdan yetişen Eylül Durgun'un gelişimi için de ekstra çaba gösteriyoruz."
Plummer gibi bir yetenekten sezonun ilk haftalarında mahrum kalacak olan Eczacıbaşı Dynavit'in as smaçör rotasyonunun Hande Baladın ve Alexa Gray olması bekleniyor.
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