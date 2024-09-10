İngiliz Daily Mirror: "Diş Tedavisi İçin Türkiye'ye Gidenleri Bekleyen Tehlikeler"
İngiliz Daily Mirror: "Diş Tedavisi İçin Türkiye'ye Gidenleri Bekleyen Tehlikeler"
Sağlık turizmi konusu Ada basınında son dönemde sık sık kendine yer buluyor. Daha estetik bir görünüme sahip olmak için uygun fiyatlı Türkiye'yi tercih eden İngilizlerin başlarına gelen mağduriyetlere sık sık yayınlarında yer veren İngiliz gazeteleri bu kez de diş sağlığı turizmi konusunda İngiliz vatandaşlarına 'Türkiye'de onları bekleyen tehlikeler'e yer verdi.
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Son dönemde pek çok İngiliz vatandaşı daha uygun fiyatlı Türkiye'ye 'sağlık turizmi' yapıyor, İngiliz basını ise yayınlarında Türkiye'yi tercih eden vatandaşların yaşadıkları mağduriyeti haberleştiriyor.
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Yayınlarında sık sık İngiliz vatandaşların Türkiye'de yaşadıkları mağduriyete yer veren İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi son olarak 'diş sağlığı turizmi' konusunda Dr. Safa Al Naher'in görüşüne başvurarak Türkiye odaklı bir habere yer verdi.
'Diş tedavisi için Türkiye'ye gidenleri bekleyen tehlikeler'e yer verilen haberde Dr. Safa Al Naher'in ödüllü bir diş hekimi olduğu vurgulandı.
Haberde, "Diş Hekimi Dr. Safa Al Naher, insanları 'diş turizmi'ni seçmeye değip değmeyeceğine karar vermeye çağırdı, çünkü bu uzun vadede diş etlerinize ve ağız hijyeninize zarar verebilir" ifadelerine yer verildi.
Haberde Dr. Safa Al Naher'in şu görüşlerine yer verildi: "Son dönemde 'diş turizmi'yle ilgili gördüğüm çok fazla sorun var. Doktorlar tedaviyi sınırlı süre içinde uygulaması gerektiği için iyi bir planlama yapamıyor."
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"Ancak hastalara kapsamlı bir tedavi planı oluşturulması gerekli. Elbette istisnalar var. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde harika diş hekimleri bulabilirsiniz. Ancak bir kavram olarak 'diş turizmi'nin başarısız sonuçlar doğurduğunu düşünüyorum."
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