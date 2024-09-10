İngiliz Daily Mirror: "Diş Tedavisi İçin Türkiye'ye Gidenleri Bekleyen Tehlikeler"

Sağlık turizmi konusu Ada basınında son dönemde sık sık kendine yer buluyor. Daha estetik bir görünüme sahip olmak için uygun fiyatlı Türkiye'yi tercih eden İngilizlerin başlarına gelen mağduriyetlere sık sık yayınlarında yer veren İngiliz gazeteleri bu kez de diş sağlığı turizmi konusunda İngiliz vatandaşlarına 'Türkiye'de onları bekleyen tehlikeler'e yer verdi.

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