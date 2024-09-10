İngiliz Kadın 1991'de Yunanistan'ın Kos Adası'nda Kaybolan Oğlunu Bulmak İçin Türkiye'ye Taşındı!
İngiliz Kadın 1991'de Yunanistan'ın Kos Adası'nda Kaybolan Oğlunu Bulmak İçin Türkiye'ye Taşındı!
Tüm Türkiye Narin için gözyaşı dökerken Ada basınında da bir kayıp çocuk olayı konuşuluyor. 33 yıl önce Yunanistan'ın Kos Adası'nda oğlunu kaybeden İngiliz kadın, kayıp oğluna dair bir iz bulmak için Türkiye'ye taşındı, aldığı bu kararı ve hislerini İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine anlattı.
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Ben Needham, henüz 21 aylıkken ailesiyle birlikte 1991 yılında Yunanistan'ın Kos Adası'na tatil için gitti ancak bir anda kayıplara karıştı. Üstelik aradan 33 yıl geçmesine rağmen ondan hâlâ bir iz yok.
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33 yıl boyunca onu arama çalışmaları Kos Adası'nda devam ediyor fakat şu anda 52 yaşındaki acılı İngiliz anne Kerry Needham pes etmemekte kararlı.
İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine konuşan Needham, Sheffield'daki evinden uzaklaşıp Türkiye'ye taşınma kararı aldığını belirterek, "Yunanistan'a taşınamazdım, bu bana çok acı verirdi. Hayatımdaki en iyi ikinci kararı aldım ve Türkiye'ye taşındım. Böylelikle oğluma daha yakın olabileceğim" diye konuştu.
İngiliz kadın, Daily Mirror'a şunları anlattı: "Türkiye'de tek bir kaba insanla karşılaşmadım. Bodrum'dan Kos'a günübirlik gidilebiliyor. Elbette Kos'ta da iyi insanlar var ama 33 yıldır bir sırrı saklayan insanlar da var. Kendimi çok kötü hissettiriyor bu durum."
33 yıl önce Kos'ta kaybolan çocuğunu aramaktan asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Needham, "Yunanistan'a Türkiye'den geçmem bir feribotla 30 dakika. Yunanistan'da yaşayamam. Her sarı saçlı mavi gözlü adama bakıp 'Sen Ben misin?' derdim" dedi.
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