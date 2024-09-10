İngiliz Kadın 1991'de Yunanistan'ın Kos Adası'nda Kaybolan Oğlunu Bulmak İçin Türkiye'ye Taşındı!

Tüm Türkiye Narin için gözyaşı dökerken Ada basınında da bir kayıp çocuk olayı konuşuluyor. 33 yıl önce Yunanistan'ın Kos Adası'nda oğlunu kaybeden İngiliz kadın, kayıp oğluna dair bir iz bulmak için Türkiye'ye taşındı, aldığı bu kararı ve hislerini İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine anlattı.

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