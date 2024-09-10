Fotoğrafa Bakmaya Doyamadık: Filenin Sultanları'nın Kaptanı Eda Erdem, İlk Kaptan Güneş Çapa ile Yan Yana!

'Filenin Sultanları'nın yaşayan efsanesi, biricik kaptanı Eda Erdem Dündar ve milli takımın ilk kadın kaptanı Güneş Çapa ile bir araya geldi, ortaya dünya tatlısı bir kare çıktı! Açıkçası biz bu kareye bakmalara do-ya-ma-dık!