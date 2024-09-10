Fotoğrafa Bakmaya Doyamadık: Filenin Sultanları'nın Kaptanı Eda Erdem, İlk Kaptan Güneş Çapa ile Yan Yana!
Fotoğrafa Bakmaya Doyamadık: Filenin Sultanları'nın Kaptanı Eda Erdem, İlk Kaptan Güneş Çapa ile Yan Yana!
'Filenin Sultanları'nın yaşayan efsanesi, biricik kaptanı Eda Erdem Dündar ve milli takımın ilk kadın kaptanı Güneş Çapa ile bir araya geldi, ortaya dünya tatlısı bir kare çıktı! Açıkçası biz bu kareye bakmalara do-ya-ma-dık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Filenin Sultanları'nın son dönemdeki muazzam başarısında en büyük katkıyı veren isimlerin başında elbette hem Fenerbahçe Medicana hem de milli takımın kaptanı, lideri, pek çok şeyi olan Eda Erdam Dündar geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alametifarikası tek ayakları ve oyunu iyi okuyan blokları haricinde elbette Eda Erdem Dündar'ın en büyük farkı doğuştan liderliği, ben-biz dengesini korumaktaki muazzam yeteneği!
İşte canımız Eda Erdem Dündar, milli takımın unutulmaz isimlerinden, ilk kaptan Güneş Çapa ile bir araya gelmiş ve ortaya adeta bakmalara doyulamayacak bir kare çıkmış!
Haklısınız, onu tanımıyor olabilirsiniz. Türkiye'nin ilk spor doktoru Selim Çapa'nın iki kızından biri olan Güneş Çapa, milli takımın ilk kadın kaptanı ve federasyon üyesi olan ilk kadın olmuştu.
1954-1960 yılları arasında sadece voleybol değil basketbol takımının da gözde sporcusu olan Güneş Çapa, tıpkı Eda Erdem Dündar gibi Fenerbahçe'nin simgelerinden biri.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın