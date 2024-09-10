Narin Cinayetindeki İtirafçı Instagram'ına Bunları Yazmış: "Özgür Doğmamış Olabilirsin Ama Özgür Ölmelisin"

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük kızın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Narin'i gömdüğünü itiraf eden itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Instagram profilinde yazdıkları dikkat çekti.