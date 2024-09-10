Narin Cinayetindeki İtirafçı Instagram'ına Bunları Yazmış: "Özgür Doğmamış Olabilirsin Ama Özgür Ölmelisin"
Narin Cinayetindeki İtirafçı Instagram'ına Bunları Yazmış: "Özgür Doğmamış Olabilirsin Ama Özgür Ölmelisin"
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük kızın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Narin'i gömdüğünü itiraf eden itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Instagram profilinde yazdıkları dikkat çekti.
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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu.
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.
Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Bahtiyar ifadesinde muhtar Salim Güran'ın Narin'in cesedini kendisine verip yok etmesini istediğini ve karşılığında 200 bin TL teklif ettiğini itiraf etti.
Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar, "Bu saatten sonra o insana 'Baba' demem" dedi.
Tüm bu gelişmelerden sonra Nevzat Bahtiyar'ın Instagram profiline bakanlar şu cümleyle karşılaştı: "Özgür doğmamış olabilirsin ama özgür ölmelisin."
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