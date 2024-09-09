Narin'den Sonra Hatırlandı: Leyla Aydemir Olayı Neydi? Leyla Aydemir Hayatını Nasıl Kaybetmişti?
Narin'den Sonra Hatırlandı: Leyla Aydemir Olayı Neydi? Leyla Aydemir Hayatını Nasıl Kaybetmişti?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmiş, minik kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Tüm Türkiye'yi kahreden haberden sonra tıpkı Narin gibi öldürülen Leyla Aydemir akıllara geldi.
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Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu Narin'den acı haber dün gündüz saatlerinde geldi, talihsiz kızın cansız bedenine ulaşıldı.
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Narin'le aynı kaderi paylaşan çocuklardan biri de Leyla Aydemir'di. Leyla, 15 Haziran 2018 tarihinde bir Ramazan Bayramı ziyaretinde kaybolmuştu.
Ağrı'da yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 4 yaşındaki kızları Leyla, ailesiyle birlikte Bezirhane köyünde yaşayan dedesini ziyaret etmişti.
Bayramın ilk günü gerçekleşen bu ziyaretten sonra kayıplara karışan minik Leyla'yı bulmak için ekipler seferberlik etmişti.
Polis, jandarma ve köylülerce gerçekleştirilen arama çalışmaları basında da geniş yankı bulmuş, Leyla günlerce sosyal medyada konuşulmuştu.
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Leyla'nın cansız bedeni, kaybolmasının üzerinden 18 gün geçtikten sonra takvimler 2 Temmuz 2018'i gösterdiğinde bulunmuştu.
Tıpkı Narin gibi bir dere yatağında bulunan Leyla'nın açlığa bağlı susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti.
Cinayet soruşturması kapsamında amcası Yusuf Aydemir tutuklanmış ve amca 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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