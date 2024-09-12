Rus Askerini 3.8 Kilometre Öteden Vurup Öldüren Ukraynalı Keskin Nişancı: "Evlerinde Oturup Korksunlar"
Rus Askerini 3.8 Kilometre Öteden Vurup Öldüren Ukraynalı Keskin Nişancı: "Evlerinde Oturup Korksunlar"
Rusya ve Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan ve Kırım'ın ilhakıyla alevlenen sıcak çatışmalar 24 Şubat 2022 tarihinde başka bir boyut kazanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bu tarihten sonra halen daha devam eden çatışmalar gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Ukraynalı keskin nişancı Vyacheslav Kovalskiy ise dikkat çeken bir 'başarı'sıyla gündemde!
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Avrupa'nın doğusunda, Karadeniz'in kuzeyinde 21'inci yüzyılın bugünlerinde sıcak bir savaş çıkacağını kimse beklemiyordu ama 2022 yılından itibaren Rusya ve Ukrayna arasında devam eden sıcak savaş gündemin üst sıralarında kendine yer bulmaya devam ediyor.
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Rusya ve Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan ve Kırım'ın ilhakıyla alevlenen sıcak çatışmalar 24 Şubat 2022 tarihinde başka bir boyut kazanmıştı.
Şu sıralar savaşa dair gündemde olan isim ise 58 yaşındaki Ukraynalı iş insanı Vyacheslav Kovalskiy. Savaş başladığından itibaren asker olarak ülkesi Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunan Kovalskiy, dikkat çeken bir haberin öznesi oldu.
Bir Rus askerini 9 saniye içinde tam 3.8 kilometre öteden vurup öldüren ve bir rekora imza atan Ukraynalı keskin nişancı, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ruslar artık Ukraynalıların neler yapabileceğini iyi anlamalı. Şu saatten sonra evlerinde oturup korksunlar."
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