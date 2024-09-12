Rus Askerini 3.8 Kilometre Öteden Vurup Öldüren Ukraynalı Keskin Nişancı: "Evlerinde Oturup Korksunlar"

Rusya ve Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan ve Kırım'ın ilhakıyla alevlenen sıcak çatışmalar 24 Şubat 2022 tarihinde başka bir boyut kazanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bu tarihten sonra halen daha devam eden çatışmalar gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Ukraynalı keskin nişancı Vyacheslav Kovalskiy ise dikkat çeken bir 'başarı'sıyla gündemde!

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