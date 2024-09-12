Kolay Yoldan Para Kazanmanın Acı Sonu: 10 Milyon Dolarlık Bahşişin Bedeli Çok Ağır Oldu!

Birçok kişi günümüzün zorlu çalışma koşullarına ayak uyduramayıp kolay para kazanmanın derdine düşüyor. Ancak kolay yoldan para kazananların başlarına gelen olaylar da bir o kadar dikkat çekici. ABD'de bir waffle dükkanında garsonluk yapan ve 1999'da kazandığı 10 milyon dolarlık bahşişten sonra hayatı tamamen değişen Tonda Dickerson'ın yaşadıkları filmleri aratmayacak cinsten!

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