Kolay Yoldan Para Kazanmanın Acı Sonu: 10 Milyon Dolarlık Bahşişin Bedeli Çok Ağır Oldu!
Kolay Yoldan Para Kazanmanın Acı Sonu: 10 Milyon Dolarlık Bahşişin Bedeli Çok Ağır Oldu!
Birçok kişi günümüzün zorlu çalışma koşullarına ayak uyduramayıp kolay para kazanmanın derdine düşüyor. Ancak kolay yoldan para kazananların başlarına gelen olaylar da bir o kadar dikkat çekici. ABD'de bir waffle dükkanında garsonluk yapan ve 1999'da kazandığı 10 milyon dolarlık bahşişten sonra hayatı tamamen değişen Tonda Dickerson'ın yaşadıkları filmleri aratmayacak cinsten!
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1999'un Mart ayında ABD'nin Alabama eyaletindeki bir waffle dükkanında çalışan Tonda Dickerson, henüz 20'li yaşlarının başındaydı ve eşinden yeni boşanmıştı.
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Geçimini sağlamak için garsonluk yapmaya başlayan Dickerson'a Edward Seward adında dükkanın müdavimi olan bir adam bahşiş bıraktı. Bu bahşiş bir piyango biletiydi!
Bu piyango biletine büyük ikramiye çıkınca Dickerson tam 10 milyon dolar kazandı ve yeryüzündeki en şanslı insan olduğunu düşündü. Ona göre o artık garsonluk yapmak zorunda kalmayacak ve hayatı boyunca bu para ona yetecekti!
İkramiyeyi tek seferde almak yerine 10 yıl boyunca almayı seçen Dickerson, çalışma arkadaşlarının "İkramiyeyi aramızda bölüştürmeliyiz" talebiyle karşı karşıya kaldı ve talebi reddetti.
Konu mahkemeye taşındı, bu esnada eski kocası tarafından ölümle tehdit edildi hatta silahla göğsünden vuruldu. Bunlar yetmezmiş gibi devreye ABD Vergi İdaresi girdi. Sonuç fantastikti! 10 milyon dolarlık ikramiyeden geriye sadece 1 milyon dolar kaldı ve hayatının önemli bir bölümünü mahkemelerde geçirdi.
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