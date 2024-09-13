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Narin Soruşturmasının 1 Numaralı İsmi Salim Güran Telefonuna Program Yüklemiş, Görüşmeleri Kaydetmiş!

Narin Soruşturmasının 1 Numaralı İsmi Salim Güran Telefonuna Program Yüklemiş, Görüşmeleri Kaydetmiş!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 17:16

Narin soruşturmasının 1 numaralı ismi olan amca Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın telefonuna bir program yüklediği ve bu program sayesinde görüşmeleri tek tek kaydettiği tespit edildi.

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Türkiye günlerdir tek yürek Narin'i konuşuyor, cansız bedeni bulunan küçük kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni gelişmeleri takip ediyor.

Türkiye günlerdir tek yürek Narin'i konuşuyor, cansız bedeni bulunan küçük kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni gelişmeleri takip ediyor.

Narin soruşturmasının 1 numaralı ismi ise minik kızın amcası Salim Güran. Olay günü bütün telefon kayıtlarını sildiği tespit edilen Salim Güran ile ilgili yeni bir bilgi daha açığa çıktı.

Narin soruşturmasının 1 numaralı ismi ise minik kızın amcası Salim Güran. Olay günü bütün telefon kayıtlarını sildiği tespit edilen Salim Güran ile ilgili yeni bir bilgi daha açığa çıktı.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Salim Güran'ın telefonu çözüldü ve silinen bilgiler geri getirildi.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Salim Güran'ın telefonu çözüldü ve silinen bilgiler geri getirildi.

Salim Güran'ın telefonuna bir program yüklediği ve program sayesinde yaptığı görüşmeleri tek tek kaydettiği ortaya çıktı.

Salim Güran'ın telefonuna bir program yüklediği ve program sayesinde yaptığı görüşmeleri tek tek kaydettiği ortaya çıktı.

A Haber canlı yayında şu ifadelere yer verildi: "Amcanın android tabanlı telefonunun kayıtları kurtarıldı, belgeler savcıya teslim edildi. Cinayet günü kiminle konuştuysa yüklediği programla kaydetmiş."

A Haber canlı yayında şu ifadelere yer verildi: "Amcanın android tabanlı telefonunun kayıtları kurtarıldı, belgeler savcıya teslim edildi. Cinayet günü kiminle konuştuysa yüklediği programla kaydetmiş."

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Aykız

Bu kadar çelişki, ayrıntıya rağmen hala nasıl çözülemiyor anlamıyorum🤔 bi cinayetten telefonu sıfırlamak ve “yok öyle bi şey “ demekle kurtulunuyor mu? Sev... Devamını Gör

BseRM

O zaman yakında çözülür diye umutluyuz.

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