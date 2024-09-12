Üst Üste 2'nci Şampiyonluk: Galatasaray Daikin Balkan Kupası'nı Kazanıp CEV Challenge Kupası Biletini Kaptı!
Üst Üste 2'nci Şampiyonluk: Galatasaray Daikin Balkan Kupası'nı Kazanıp CEV Challenge Kupası Biletini Kaptı!
2023 yılında Balkan Kupası'nı kazanıp CEV Challenge Kupası'na katılan Galatasaray Daikin, üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nı kazandı ve yine CEV Challenge Kupası biletini kaptı!
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Kulüp sezonuna başlangıç yapan Galatasaray Daikin, 2024 Balkan Kupası'ndaki 3'üncü maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaştı.
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Burhan Felek'te oynanan maçın başından beri üstün olan taraf Galatasaray Daikin'di. Galatasaray, Yunan rakibini 25-17, 25-21 ve 25-20'lik 3 setin sonunda 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Maçı kazanan Galatasaray Daikin böylelikle tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Balkan Kupası'nı kazanarak, üst üste 2. kez kupayı evine götürdü.
Balkan Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Galatasaray Daikin bir kez daha CEV Challenge Kupası biletini de kapmış oldu.
İlkin Aydın'ın kaptan olarak çıktığı sahada maçın en skorer ismi ise geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen Rumen asıllı pasör çaprazı Alexia Carutasu oldu. Alexia maçı 16 sayı ile tamamladı.
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