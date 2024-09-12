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İmkânsız Değil: Türkiye'de de Sevilen Noodle'ın İçilebilir Versiyonu Çıkıyor!

İmkânsız Değil: Türkiye'de de Sevilen Noodle'ın İçilebilir Versiyonu Çıkıyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 22:21

Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezleri arasında sıralanan noodle ya da farklı bir isim ile ramen, Türkiye'de de özellikle son dönemde sıklıkla tercih ediliyor. Katı haldeki 'hazır erişte'yi sıcak suya koyuyor, o eriyor biz de onu afiyetle yiyoruz. Gelin görün ki bu kural yakın gelecekte değişebilir: Japonya çıkışlı bir ramen firması 'içilebilir noodle'lar ile çıtayı bir üst basamağa çıkartıyor!

Kaynak

Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezleri arasında sıralanan noodle ya da farklı bir isim ile ramen, Türkiye'de de özellikle son dönemde sıklıkla tercih ediliyor.

Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezleri arasında sıralanan noodle ya da farklı bir isim ile ramen, Türkiye'de de özellikle son dönemde sıklıkla tercih ediliyor.

Katı haldeki 'hazır erişte'yi sıcak suya koyuyor, o suda eriyor biz de afiyetle yiyoruz. Son gelişmeler ise noodle'a sınıf atlatacak cinsten!

Katı haldeki 'hazır erişte'yi sıcak suya koyuyor, o suda eriyor biz de afiyetle yiyoruz. Son gelişmeler ise noodle'a sınıf atlatacak cinsten!

Japonya çıkışlı bir ramen firması 'içilebilir noodle'lar ile çıtayı bir üst basamağa çıkartıyor!

Japonya çıkışlı bir ramen firması 'içilebilir noodle'lar ile çıtayı bir üst basamağa çıkartıyor!

Japonya'da yayın yapan Nippon Ham, söz konusu sıra dışı fikrin ülkede uzun süreler boyunca ekran karşısında oyunlar oynayan, yapılışı pratik olsa da 2-3 dakikalık pişme süresini bile kısaltmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını söyledi.

Japonya'da yayın yapan Nippon Ham, söz konusu sıra dışı fikrin ülkede uzun süreler boyunca ekran karşısında oyunlar oynayan, yapılışı pratik olsa da 2-3 dakikalık pişme süresini bile kısaltmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını söyledi.

Pazara sunulmadan önce iki yıl boyunca devam eden geliştirme süreci geçtiğimiz günlerde sonlandı ve artık Japonya'da 'içilebilir noodle'lar tüketiciyle buluştu.

Pazara sunulmadan önce iki yıl boyunca devam eden geliştirme süreci geçtiğimiz günlerde sonlandı ve artık Japonya'da 'içilebilir noodle'lar tüketiciyle buluştu.

İçilebilir noodle'ların şu anda Japonya'daki satış fiyatı 660 yen, yani 4.15 dolar (yaklaşık 140.69 TL) olarak duyuruldu.

İçilebilir noodle'ların şu anda Japonya'daki satış fiyatı 660 yen, yani 4.15 dolar (yaklaşık 140.69 TL) olarak duyuruldu.

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