İmkânsız Değil: Türkiye'de de Sevilen Noodle'ın İçilebilir Versiyonu Çıkıyor!
İmkânsız Değil: Türkiye'de de Sevilen Noodle'ın İçilebilir Versiyonu Çıkıyor!
Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezleri arasında sıralanan noodle ya da farklı bir isim ile ramen, Türkiye'de de özellikle son dönemde sıklıkla tercih ediliyor. Katı haldeki 'hazır erişte'yi sıcak suya koyuyor, o eriyor biz de onu afiyetle yiyoruz. Gelin görün ki bu kural yakın gelecekte değişebilir: Japonya çıkışlı bir ramen firması 'içilebilir noodle'lar ile çıtayı bir üst basamağa çıkartıyor!
Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezleri arasında sıralanan noodle ya da farklı bir isim ile ramen, Türkiye'de de özellikle son dönemde sıklıkla tercih ediliyor.
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