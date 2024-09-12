Miss Turkey 2024'te İlk 20'ye Kalamayan İpek Kuşçu: "Seneye Daha İyi Hazırlanacağım"
Miss Turkey 2024'te İlk 20'ye Kalamayan İpek Kuşçu: "Seneye Daha İyi Hazırlanacağım"
Bir klasik olan Miss Turkey yarışmasında birinci belli oldu, yarışı 2 numaralı İdil Bilgen kazandı. Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, bu paylaşım X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Miss Turkey 2024'ün birincisi olan isim belli oldu, sosyal medyada ilgiyle takip edilen yarışı 2 numaralı İdil Bilgen kazandı.
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Miss Turkey 2024'te önce ilk 20'ye kalan isimler belli olmuş ve bu isimler arasında İpek Kuşçu adlı yarışmacı yer almamıştı.
İlk 20'ye kalamayan isimlerden İpek Kuşçu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2025'te yarışa tekrar katılacağını belirtti.
İpek Kuşçu, "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" dedi.
Kuşçu'nun 2025 yılında 'daha iyi hazırlanıp' yarışa tekrar katılacağını söylemesi ise sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara sebep oldu.
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İşte o paylaşımlardan bazıları:
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