Miss Turkey 2024'te İlk 20'ye Kalamayan İpek Kuşçu: "Seneye Daha İyi Hazırlanacağım"

Bir klasik olan Miss Turkey yarışmasında birinci belli oldu, yarışı 2 numaralı İdil Bilgen kazandı. Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, bu paylaşım X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.