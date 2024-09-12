'Altın Çocuk' Formayı Kaptı: Arda Güler, Real Sociedad Karşısında İlk 11'de Başlayacak!
'Altın Çocuk' Formayı Kaptı: Arda Güler, Real Sociedad Karşısında İlk 11'de Başlayacak!
'Bizim Çocuklar'ın 'Altın Çocuk'u Arda Güler, Real Madrid formasını giydiği La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad karşısında maça ilk 11'de başlayabilir, oldukça yüksek bir ihtimal!
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Milli gururumuz, 'Altın Çocuk'umuz Arda Güler'i bu yaz milli takımda dikkat çeken bir performans sergilerken izlemiştik.
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Euro 2024 performansı sonrasında kulübü Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler ve takımı, La Liga'nın 5'inci hafta maçında Real Sociedad ile karşılaşacak.
Son gelen haberler ise sevindirici. Arda Güler'in 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 22.00'de oynanacak maça ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek!
Arda Güler'in takımı Real Madrid, şu anda ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor.
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