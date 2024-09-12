Daniele Santarelli'den Beklenmedik İtiraf: "Maçlarda Kendimi Kontrol Etmekte Zorlanıyorum"
Daniele Santarelli'den Beklenmedik İtiraf: "Maçlarda Kendimi Kontrol Etmekte Zorlanıyorum"
İtalyan Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen 'MeeTürkItaly' panelinin konukları arasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de vardı. 'Filenin Sultanları'nın koçu Santarelli'nin açıklamaları dikkat çekti.
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MeeTürkItaly Paneli'nde konuşan Daniele Santarelli, 4'üncü sırada tamamlamadığımız Paris 2024 Olimpiyatları sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Santarelli, şunları söyledi: "İlk Olimpiyatımı madalya ile kapatmak isterdim, muhteşem olurdu ama olmadı. Madalya almak kolay değil ama Los Angeles'ta tekrar deneyeceğiz."
Maçlarda sakin ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Santarelli, aslında içinde bir büyük savaş verdiğini de itiraf etti.
Sanılanın aksine maçlarda heyecan taşıdığını söyleyen 'Sultanlar'ın İtalyan koçu Santarelli, şöyle devam etti:
"Aslında maçlarda kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum, neredeyse oyuna karışıyorum. Maçı çok terlemiş ve yorgun bitiriyorum."
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Sakinliğini korumasıyla tanınan Santarelli'nin şaşırtan açıklamasına gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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