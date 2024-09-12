Daniele Santarelli'den Beklenmedik İtiraf: "Maçlarda Kendimi Kontrol Etmekte Zorlanıyorum"

İtalyan Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen 'MeeTürkItaly' panelinin konukları arasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de vardı. 'Filenin Sultanları'nın koçu Santarelli'nin açıklamaları dikkat çekti.

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